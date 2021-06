Các nước giàu châu Á tăng tốc tiêm chủng 

Nhiều nước giàu ở châu Á – Thái Bình Dương đang tìm mọi cách thúc đẩy chương trình tiêm chủng sau khi chậm chân vì “ngủ quên trên chiến thắng”.

Một tháng trước, Kentaro Iwata không cho rằng Nhật Bản có thể tổ chức thế vận hội Olympic Tokyo 2020 an toàn. Số ca nhiễm nCoV không ngừng tăng trong khi tốc độ tiêm chủng chậm chạp. Nhưng chuyên gia bệnh truyền nhiễm giờ nhận thấy sự thay đổi lớn về tốc độ tiêm chủng ở quốc gia này.

“Họ thay đổi văn bản hướng dẫn, thay đổi quy tắc và thay đổi cả truyền thống”, Iwata nói về quy trình tiêm chủng mới của Nhật Bản. “Tôi thật sự ngạc nhiên khi thấy chính phủ thúc đẩy chương trình tiêm chủng một cách nhanh chóng”.

Hồi đầu năm nay, nhiều quốc gia giàu có ở vành đai Thái Bình Dương dường như bị mắc kẹt, khi không thể triển khai chương trình vaccine để bắt kịp với tốc độ của nhiều nước khác trên thế giới. Tuy nhiên, sau nhiều chỉ trích, các quốc gia này đang bứt tốc trong chiến dịch của họ.

Tỷ lệ tiêm chủng bình quân đầu người hàng ngày của Hàn Quốc, Nhật Bản, New Zealand hiện cao hơn Mỹ. Cụ thể, tỷ lệ này của Hàn Quốc là ,72, Nhật Bản ,5, Australia ,41 và New Zealand ,31, trong khi tỷ lệ của Mỹ là ,3, theo Our Earth in Info.

Hàn Quốc, quốc gia gần 52 triệu dân, đã tiêm hơn 9,3 triệu liều vaccine, với 14% dân số được tiêm ít nhất một liều và 4,8% hoàn thành chương trình tiêm chủng.

Trong hơn 126 triệu dân của Nhật Bản, 8,7% dân số tiêm ít nhất một liều và 3% tiêm chủng đầy đủ. Hơn 14,7 triệu liều vaccine đã được sử dụng ở quốc gia Đông Á này.

Với hơn 4,6 triệu liều đã được phân phối, Australia đã tiêm ít nhất một liều cho 16% dân số và tiêm đủ liều cho 2,2% trong gần 25,4 triệu dân.

New Zealand, quốc gia từng được ca ngợi như hình mẫu chống dịch nhưng ì ạch tiêm chủng, đã tiêm chủng hơn 668.000 liều vaccine Covid-19. Trong gần 5 triệu dân của đảo quốc Thái Bình Dương, 8,8% tiêm ít nhất một liều và 4,8% hoàn thành chương trình tiêm chủng.

Điểm tiêm chủng ở Gwangju, phía nam Seoul, Hàn Quốc hôm 24/5. Ảnh: Yonhap.

Chiến dịch tiêm chủng tăng tốc nhờ nguồn cung vaccine đang được cải thiện, vào thời điểm quan trọng đối với khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Cuộc khủng hoảng lên tới đỉnh điểm vào tháng trước ở Ấn Độ cho thấy sự nguy hiểm của biến thể virus mới. Đợt bùng phát mới Đài Personal loan cũng cho thấy ngay cả nơi từng được xem như thành trì chống dịch cũng đứng trước nguy cơ sụp đổ.

“Khu vực này đã đi theo cách tiếp cận xóa sổ hoặc ngăn chặn triệt để”, Michael Baker, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Đại học Otago, New Zealand nói. Ông cho biết nhiều quốc gia đã rút bài học từ Trung Quốc, nơi từng phong tỏa nghiêm ngặt khi virus lần đầu bùng phát ở Vũ Hán.

Australia và New Zealand đã thành công khi lựa chọn cách tiếp cận này, bằng cách đóng cửa biên giới với hầu hết du khách và ngăn chặn triệt để các đợt bùng phát nhỏ. Nhật Bản và Hàn Quốc đã cố gắng duy trì mức lây nhiễm thấp trong phần lớn năm qua. Dù những thành công ban đầu mang đến nhiều thời gian để tìm cách xử lý đại dịch, bốn nước phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc triển khai chương trình tiêm chủng.

Tại Nhật Bản, niềm tin của công chúng vào vaccine thấp sau bê bối liên quan tới tác dụng phụ của vaccine sởi, quai bị và rubella (MMR) đầu những năm 1990 cùng quy trình phê duyệt bảo thủ, nghiêm ngặt là những yếu tố khiến quan chức không thể khởi động nhanh chiến dịch tiêm chủng.

Tại Australia và New Zealand, tỷ lệ lây nhiễm gần bằng khiến các quốc gia đánh giá thấp mức độ khẩn cấp tiêm chủng, ngay cả khi nguồn cung vaccine trên thế giới thiếu hụt.

“Với vaccine, bạn không nên vội vàng để thất bại”, Thủ tướng Australia Scott Morrison nói hồi tháng 1. “Điều đó rất nguy hiểm cho người Australia”.

“Có cảm giác rằng chúng tôi đang ứng phó với đại dịch bằng các biện pháp không sử dụng dược phẩm. Thực tế là thành công của các biện pháp khác đã làm giảm động lực tiêm chủng nhanh”, Baker, cố vấn chính sách đại dịch cho chính phủ New Zealand, nói.

Cho tới khi Mỹ tiêm chủng đầy đủ cho 1/4 dân số vào giữa tháng 4, tỷ lệ người dân Hàn Quốc tiêm một liều dưới 3%. Chưa tới 1% người dân New Zealand và Nhật Bản được tiêm đủ hai liều.

Khi rủi ro từ cách tiếp hiện tại trở nên rõ ràng hơn, như đợt bùng phát ở Đài Loan, các nước giàu có ở châu Á – Thái Bình Dương lập tức tăng tốc tiêm chủng.