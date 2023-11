“I professionisti del design possono fare delle scelte per dimostrare che i disastri non sono naturali”.

Continuando la nostra serie Progettare per i disastri, l’esperto di disastri Ilan Kelman offre consigli a designer e architetti su come evitare i disastri.

Una generazione fa, nel 1999, un team guidato dallo scienziato dei disastri Dennis Mileti pubblicò uno studio Una revisione completa dei disastri negli Stati Uniti “Disastri progettati”. La lezione principale per i professionisti del design, basata su decenni di precedente scienza dei disastri, era che i disastri potevano essere fermati attraverso la pianificazione, l’ingegneria e l’architettura collegate ad altre competenze e professioni. Per farlo è necessario fare una scelta.

Le scelte vengono effettuate in base a politiche, leggi, aspettative dei clienti, dettagli delle offerte e budget, tra gli altri vincoli. Come e dove localizzare gli edifici, quali materiali utilizzare e quali standard di progettazione seguire.

Riconosci i limiti e pianifica cosa succede quando (non se) tali limiti vengono superati

Queste scelte determinano il rendimento dell’infrastruttura sotto stress. I tetti possono essere progettati e costruiti per resistere ai venti più forti possibili, come il passaggio di un forte uragano. Ciò sarebbe costoso e potrebbe aumentare i problemi in caso di terremoti, poiché i tetti pesanti possono aumentare la probabilità di crollo. Per non parlare dei colpi causati dai detriti trasportati da un uragano.

In alternativa, le leggi potrebbero richiedere che vengano presi in considerazione vento, terremoti, frane, valanghe, tsunami, ceneri vulcaniche e tutti gli altri rischi ambientali oltre ai detriti. Molti richiedono caratteristiche di progettazione simili, piuttosto che compromessi. La giusta forza e inclinazione dei tetti possono sopportare vento, neve e cenere vulcanica. La progettazione di pareti, porte e finestre per le forze laterali aiuta a resistere al vento, alle inondazioni e ai detriti.

A parte questo, ci sono poche strutture che possono resistere a tutto ciò che viene dalla natura e potrebbero non essere comode da usare. Invece, vengono fatte scelte comprensibili per bilanciare esigenze diverse.

I disastri “raramente non sono un fallimento della progettazione”, afferma l’esperta Lucy Easthope.

Riconosci i limiti e pianifica cosa succede quando (non se) tali limiti vengono superati. Finché sono disponibili numerosi sistemi di allarme e vie di evacuazione sicure ed efficaci e rifugi per tutti, spesso è meglio allontanarsi dal fuoco o dalle inondazioni e poi ricostruire. Pertanto, le autorità e le persone colpite devono impegnarsi e garantire a tutti il ​​sostegno all’allarme, all’evacuazione, al riparo e alla ricostruzione.

Il disastro non è il fuoco, le inondazioni o il vento: a volte le persone soffrono durante questi pericoli e a volte no. Il disastro si verifica quando il collasso delle infrastrutture porta alla sofferenza, quando le persone muoiono durante l’evacuazione o l’accoglienza, o quando non c’è supporto per l’accoglienza e la ricostruzione, e le persone soffrono nuovamente. Il disastro è la sofferenza delle persone, non il modo in cui gli edifici vengono influenzati dalla natura.

I disastri derivano da decisioni sociali a lungo termine prese con e senza professionisti del design per evitare, prepararsi, mitigare e pianificare i fenomeni ambientali. Il disastro viene dalla società, non dalla natura.

Il disastro è la sofferenza delle persone, non il modo in cui gli edifici vengono influenzati dalla natura

Per trasmettere questo messaggio e attribuire la responsabilità dei disastri a coloro che hanno il potere e le risorse per fermarli, è meglio evitare l’espressione “disastro naturale”. I disastri non sono naturali.

Allora cosa fare riguardo ai cambiamenti ambientali dovuti al cambiamento climatico causato dall’uomo? Per quanto riguarda gli uragani, il verdetto è ancora in sospeso su come saranno influenzati. Nel frattempo, i cambiamenti climatici causati dall’uomo sembrano portare a un minor numero di uragani, ma quelli che si formano sono più intensi, il che significa venti più forti e molte più precipitazioni.

Progettare per ridurre il numero di tornado in condizioni di cambiamento climatico causato dall’uomo non ha senso, dal momento che un tornado potrebbe colpire Tornado Alley durante la stagione dei tornado. Considerare gli uragani più intensi è importante per la progettazione, anche se sarebbe stato necessario anche senza i cambiamenti climatici causati dall’uomo, poiché le pianure alluvionali e i venti sono influenzati da decisioni locali come la geometria del fiume e lo sviluppo di grattacieli.

“Il modo in cui rispondiamo ai disastri ci dice molto sul nostro futuro”.

In effetti, un potente uragano può colpire ogni anno in qualsiasi luogo soggetto agli uragani. Il clima sta cambiando da molto tempo, anche senza l’influenza umana, compresi cicli pluridecennali che causano l’aumento e il declino del numero degli uragani. Ora stiamo cambiando il clima in modo rapido e radicale, al di là dell’esperienza umana moderna, con gli effetti intorno a noi ora visibili ovunque.

Uno dei cambiamenti enormi e spaventosi che colpisce le infrastrutture e uccide le persone ogni estate sono le ondate di caldo che sono più lunghe e più intense di quelle che abbiamo sperimentato in precedenza.

Il segnale del cambiamento climatico indotto dall’uomo è evidente nei valori di temperatura e umidità che superano la capacità degli esseri umani di sopravvivere all’aperto, dall’India e dal Pakistan a Londra e Parigi, fino alla Columbia Britannica e allo Stato di Washington. Possiamo attribuire molte morti per ondate di caldo al cambiamento climatico causato dall’uomo, soprattutto quando il clima non si raffredda abbastanza nelle notti consecutive e i nostri corpi non si riprendono dal caldo del giorno.

Siamo coinvolti in sistemi sociali e aspettative più ampi che ci impongono scelte che possono portare a disastri

Il raffreddamento interno ventisette è un metodo. È costoso, sovraccarica la rete elettrica causando interruzioni di corrente e non tutti possono rimanere in casa durante un’ondata di caldo. Particolarmente colpiti sono i posti di lavoro nei settori dell’agricoltura, dell’edilizia e delle consegne. Anche i lavoratori della lingerie nell’Asia meridionale ne risentono, poiché i loro luoghi di lavoro sono spesso affollati a causa della scarsa ventilazione. L’implementazione di progetti per assistere tutti questi settori con le combinazioni di temperatura e umidità previste è impegnativa.

Arrestare il cambiamento climatico causato dall’uomo sarebbe invece l’opzione di maggior successo per evitare i disastri delle ondate di caldo. Leggi e politiche possono richiedere infrastrutture che includano la riduzione del consumo di energia passando al contempo alle forniture di energia locale e rinnovabile.

Aspetti di pianificazione più ampi sosterrebbero gli spostamenti a piedi, in bicicletta e il trasporto pubblico, tenendo conto della sicurezza, dell’affidabilità e delle condizioni atmosferiche. Questi punti tornano poi all’evitare disastri con qualsiasi condizione atmosferica, comprese le terrificanti ondate di caldo che si stanno verificando ora e che sicuramente peggioreranno a causa dei cambiamenti climatici causati dall’uomo.

Le Climate Safe Rooms ammodernano le case australiane per proteggere i residenti vulnerabili a temperature estreme

I professionisti del design possono fare delle scelte per dimostrare che i disastri non sono naturali. Troppo spesso rimaniamo intrappolati in sistemi sociali più ampi e in aspettative che ci impongono scelte che possono portare al disastro.

È particolarmente difficile affrontare tutte le preoccupazioni insieme. Immagina di progettare e costruire una scuola autosufficiente in termini di energia e acqua mentre si trova all’esterno di una pianura alluvionale in espansione – ideale per il cambiamento climatico, ma che poi crollerebbe nel prossimo terremoto. Oppure costruire una scuola che sia completamente resistente ai disastri e possa resistere a tutti gli effetti del cambiamento climatico, in un Paese che non consente alle ragazze di frequentarla.

“Disasters by design” non si riferisce solo ai danni alle infrastrutture causati dal tempo e da altri fenomeni ambientali. Si riferisce anche a decisioni sociali a lungo termine che costringono le persone a condizioni che causano problemi nella loro vita quotidiana.

Ilan Kelmann È professore di Disasters and Health presso l’University College London Institute for Disaster and Risk Reduction ed è autore di numerosi libri sul tema dei disastri, tra cui Disastro per scelta.

Immagine gentilmente concessa dalla National Oceanic and Atmospheric Administration via Unsplash.

Progettare per i disastri

Questo articolo fa parte della serie Designing for Disaster di Dezeen, che esplora i modi in cui il design può aiutare a prevenire, mitigare e recuperare dai rischi naturali poiché il cambiamento climatico rende gli eventi meteorologici estremi sempre più comuni.