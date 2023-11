L’ambasciatore straordinario Andres Beldegovic partecipa alla Conferenza ministeriale della Francofonia

Il 4 e 5 novembre 2023 a Yaoundé, capitale del Camerun, Andris Beldegovic, ambasciatore straordinario e direttore della task force sulla candidatura della Lettonia all’adesione al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha rappresentato la Lettonia alla Conferenza ministeriale della Francofonia. Il tema della conferenza di quest’anno era “Buona governance: garantire la stabilità politica, economica e culturale ai cittadini francofoni” (Bonne gouvernance: gage de Stability Politique, économique et culturelle pour les citoyens francophones).

Nel suo discorso ai partecipanti, l’ambasciatore Bildegovic ha sottolineato l’importanza della pace e della sicurezza, del sostegno umanitario e del rispetto del diritto internazionale. Ha sottolineato in particolare il ruolo della solidarietà e del sostegno internazionale nell’alleviare la sofferenza dei civili nelle aree di conflitto armato. L’ambasciatore ha inoltre informato il pubblico dell’impegno della Lettonia a lavorare nelle organizzazioni internazionali per raggiungere questi obiettivi.

Nell’ambito della sua visita, Andres Beldejovic ha incontrato Oumaru Chinmon, segretario generale del Ministero delle Relazioni Estere del Camerun, per discutere della cooperazione bilaterale e della cooperazione nelle organizzazioni internazionali. I funzionari hanno avuto uno scambio di opinioni sull’incontro ministeriale tra l’Unione Europea e l’Unione Africana previsto a Bruxelles il 20 novembre. Hanno riaffermato l’importanza di questo evento per lo sviluppo e il mantenimento di uno stretto partenariato tra l’Unione europea e l’Africa. Andris Beldejovic ha presentato ai funzionari camerunensi la posizione della Lettonia contro l’aggressione russa su larga scala in Ucraina e ha invitato il Camerun a sostenere la formula di pace in Ucraina.

