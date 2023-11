HC Indian celebra l’ITEC Day a Dhaka

Dhaka, 8 novembre 2023 (BSS) – L’Alto Commissariato indiano a Dhaka ha celebrato martedì sera nella capitale la Giornata indiana della cooperazione tecnica ed economica (ITEC) in collaborazione con l’ITEC Alumni Association of Bangladesh (IAAB).





L’Alto Commissario indiano per il Bangladesh, Pranay Verma, ha ospitato l’evento mentre il ministro dell’Agricoltura, Muhammad Abdul Razak, era presente come ospite principale, si legge qui in un comunicato stampa.

Intervenendo all’evento, l’Alto Commissario Verma ha affermato che il Bangladesh, in quanto uno dei partner di sviluppo più stretti dell’India, occupa un posto importante nel programma ITEC.







Ha sottolineato che sebbene il Bangladesh riceva 500 opportunità ITEC ogni anno grazie alle borse di studio Suborno Jayanti, ci sono molti programmi appositamente progettati per i dipendenti pubblici e le istituzioni private che sono strutturati secondo i requisiti del governo del Bangladesh.

L’inviato ha sottolineato che i diplomati dell’ITEC in Bangladesh dimostrano il forte legame di amicizia tra India e Bangladesh.

All’evento hanno partecipato circa 180 ex studenti ITEC provenienti da tutti i ceti sociali, insieme a ospiti illustri. Anche alcuni illustri diplomati dell’ITEC hanno condiviso con il pubblico le loro esperienze formative. Un piccolo evento culturale ha concluso il programma.





ITEC, un programma di punta del governo indiano, è stato istituito nel 1964 come parte del Programma indiano di assistenza allo sviluppo.

Ha fornito il vantaggio dell’esperienza di sviluppo e del progresso tecnologico dell’India a più di 160 paesi in tutto il mondo.

Ogni anno più di 10.000 opportunità formative vengono offerte ai paesi partner di ITEC per corsi di formazione presso primari istituti indiani in diversi settori quali agricoltura, contabilità e audit, buone pratiche di governo e gestione, piccole e medie imprese, sviluppo rurale, sanità pubblica e parlamentari affari. magistratura, amministrazione elettorale, informatica, analisi dei dati, telerilevamento ed energie rinnovabili.





Finora, più di 5.000 giovani professionisti del Bangladesh hanno seguito tali corsi in India nell’ambito dei programmi ITEC.

L’Alto Commissariato ha affermato che il Bangladesh è uno dei partner più importanti dell’India nell’ambito della cooperazione ITEC.