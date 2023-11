Il corridoio ferroviario più trafficato degli Stati Uniti ha ricevuto un incremento di 16,4 miliardi di dollari: perché una somma così enorme?

L’amministrazione Biden ha appena annunciato 16,4 miliardi di dollari per potenziare le infrastrutture ferroviarie nel Corridoio Nord-Est – ed è per questo che ciò avrà un impatto su così tante persone.

La legge sulle infrastrutture dell’amministrazione Biden, approvata nel novembre 2021, ha stanziato 66 miliardi di dollari per investimenti ferroviari: l’investimento più significativo (e atteso da tempo) nel trasporto ferroviario passeggeri da quando Amtrak è stata creata nel 1971. I 16,4 miliardi di dollari non lo sono. Di più Soldi spesi; Esce dal bilancio della legge sulle infrastrutture. Finanzierà i costi di 25 progetti ferroviari passeggeri sul corridoio nord-est di Amtrak.

Gli investimenti annunciati oggi ricostruiranno 12 tunnel e ponti che hanno più di 100 anni; Ammodernamento di binari, sistemi di alimentazione, segnali, stazioni e altre infrastrutture; E sviluppando progetti futuri per migliorare sensibilmente i tempi di viaggio aumentando la velocità operativa e riducendo i ritardi.

Perché il Passaggio a Nord-Est?

Il Corridoio Nord-Est si estende da Boston a Washington, DC. È il corridoio ferroviario più denso degli Stati Uniti in una regione che rappresenta il 20% del PIL degli Stati Uniti. Se il Passaggio a Nord-Est venisse chiuso per un solo giorno, costerebbe all’economia americana 100 milioni di dollari in perdita di produttività.

Ma da generazioni non si registrano investimenti significativi nel Corridoio Nord-Est. Il Corridoio Nord-Est esistente oggi è il prodotto di investimenti risalenti al 1830 e molti dei suoi ponti e tunnel furono costruiti agli inizi del 1900.

Cosa viene promosso

La mappa diffusa dalla Casa Bianca qui sopra mostra i progetti premiati. Due funzionalità che avranno un grande impatto sono:

Tunnel di Frederick Douglass Nel Maryland fanno affidamento ogni giorno circa 24.000 passeggeri pendolari Amtrak e Maryland. Il tunnel, vecchio di 150 anni (nella foto sotto), è il più grande collo di bottiglia nel corridoio nord-est tra Washington e New Jersey e 4,7 miliardi di dollari saranno spesi in un accordo di finanziamento graduale per sostituirlo. L’aggiornamento elettrico (immagine principale) aumenterà la velocità da 30 mph a 110 mph e ridurrà i ritardi sull’intero corridoio nord-est.

Arrivare alla Penn Station A New York City, riceverà 1,6 miliardi di dollari in un accordo di finanziamento graduale per riparare e riabilitare 19 miglia dalla sua società di proprietà di Amtrak. Linea Porta dell’InfernoCompresi binari, ponti e segnali. Il progetto aumenterà il servizio Amtrak, introdurrà il servizio Metro-North (che attualmente parte solo da Grand Central) per Penn Station e ridurrà il tempo di viaggio del transito locale dal Bronx a Manhattan fino a 50 minuti.

“Questi investimenti renderanno le nostre linee ferroviarie più trafficate più sicure, più veloci e più affidabili, il che si traduce in meno ritardi e spostamenti più brevi per gli 800.000 passeggeri che fanno affidamento ogni giorno sul Corridoio Nordest”, ha affermato il ministro dei trasporti americano Pete Buttigieg.

Prendi l’elettrico

La mia reazione iniziale a questa notizia è stata: “Bene, era ora”.

I treni Amtrak sul Corridoio Nord-Est emettono fino all’83% in meno di emissioni di gas serra rispetto ai viaggi in auto e fino al 72% in meno di emissioni di gas serra rispetto ai voli. Più persone prenderebbero i treni se effettivamente i viaggi in treno più puliti diventassero più efficienti, più veloci e più frequenti nel Nord-Est. Inoltre, puoi fornire elettricità solo con l’infrastruttura che la supporta.

