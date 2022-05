La Nigeria ha bisogno di un uomo coraggioso e coraggioso come me che sappia dire la verità al potere – WAKE

Partito Democratico Popolare I delegati del Partito Democratico Popolare (HDP) per le primarie presidenziali che si terranno il 28 e 29 di questo mese ad Abuja, sono stati invitati a votare con saggezza.

Il governatore di Rivers Nisom Waik ha dato il consiglio a Lokoja, nello stato di Kogi, quando ha incontrato i delegati del DPP prima delle primarie del partito. Ha cercato i loro voti per sventolare la bandiera del partito nelle elezioni presidenziali del 2023.

Il candidato alla presidenza ha sottolineato che non si sarebbe discostato da un altro partito se avesse fallito nel tentativo di scegliere il biglietto presidenziale del partito, aggiungendo che non sarebbe come coloro che hanno voltato le spalle al Partito Democratico Progressista dopo aver beneficiato molto del partito.

Ha detto: odio le conseguenze nella mia vita. Abbiamo alcune persone che sono impegnate a saltare da un partito all’altro solo perché vogliono vincere le elezioni. Quanto a me, se non mi voti alle primarie del partito, sarò ancora un membro del PDP. Ho approfittato di questo partito, e quindi non ho scuse per cederlo per disertare a un altro partito”.

Secondo lui, “i nigeriani hanno bisogno di un uomo coraggioso e coraggioso come me che possa dire la verità al potere, senza paura o favore”.

Waik ha espresso ottimismo sul fatto che il Partito Democratico del Popolo dell’opposizione prenderà il controllo dello stato entro il 2023, lamentandosi del povero stato dello stato di Kogi.