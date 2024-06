Il link per vedere i risultati 2080-81 è stato rilasciato su See.gov.np; Scopri come controllare i risultati NEB SEE utilizzando il foglio dei segni | Novità sui risultati del tabellone

Gli studenti possono controllare il collegamento del Nepal SEE Results 2081 con il numero di codice e la data di nascita sul sito ufficiale all'indirizzo See.gov.np, ntc.net.np.

Visualizza i risultati 2081 con il collegamento alla scheda dei voti (credito immagine: Getty Images)

Il National Examination Board (NEB) del Nepal ha pubblicato i risultati dell'esame di istruzione secondaria (SEE). Fonti indicano che il collegamento ai risultati SEE 2081 è stato attivato in Nepal oggi, 27 giugno. Gli studenti che hanno sostenuto la prova scritta possono accedere al risultato SEE 2081 utilizzando il foglio dei voti sui siti See.gov.np, ntc.net.np. Gli studenti devono utilizzare le proprie credenziali di accesso come il numero del codice SEE e la data di nascita per accedere ai risultati NTC SEE 2081.

All'esame finale del grado 10 si sono presentati in totale 464.785 studenti, di cui 222.472 qualificati. La percentuale di successo complessiva è stata del 47,86%. Un totale di 242.313 studenti non sono riusciti a qualificarsi per l'esame. Un totale di 186 studenti hanno ottenuto un GPA di 4.

Collegamento per visualizzare i risultati 2081

Gli studenti possono seguire il collegamento sottostante per accedere al risultato NTC SEE Nepal 2081 Classe 10. Le credenziali di accesso obbligatorie richieste per accedere ai risultati sono il codice SEE e la data di nascita.

http://verify.see.gov.np/

https://www.ntc.net.np/

Come controllare i risultati del Nepal SEE 2081?

Passaggio 1: aprire i siti Web su See.gov.np, ntc.net.np

Passaggio 2: trova il collegamento Risultati NTC SEE 2024 lampeggiante nella home page

Passaggio 3: facendo clic sul collegamento si apriranno i risultati NTC SEE 2081 Classe 10

Passaggio 4: inserisci le credenziali di accesso come codice SEE e data di nascita

Passaggio 5: invia i campi obbligatori

Passaggio 6: i risultati dell'esame Nepal SEE 2081 saranno disponibili sullo schermo

Passaggio 7: scaricare il risultato SEE 2081 con il foglio dei voti in pdf

Passaggio 8: stampare i risultati per riferimento futuro.

Vedere il risultato 2081 con il foglio dei voti

NBE SEE 2081 Mark Sheet è un documento importante per gli studenti per verificare lo stato dei risultati e altri dettagli. È necessario conservare il foglio dei voti provvisori SEE finché non si ottiene il certificato di superamento originale. Si suggerisce inoltre di verificare tutti i dettagli disponibili nei risultati SEE.

Risultati degli esami di scuola superiore 2081