i giocatori della XV di Francia preparano l’ingresso in corsa contro l’Italia

Il XV di Francia affronterà l’Italia domenica (16:00) a Grenoble per dare il via al suo Torneo.

Posto femminile per il Torneo Sei Nazioni, dopo il successo del XV di Francia maschile con un grande slam a fine giornata. I 35 giocatori selezionati da Annick Hayraud si sono allenati per una settimana per la competizione, un anno dopo aver fallito nella finale contro l’Inghilterra (6-10). Il loro ingresso in corsa è previsto domenica 27 marzo contro gli italiani allo Stade des Alpes di Grenoble (Isère), che prevede ben 10.000 spettatori sugli spalti.

“È fantastico, queste sono le condizioni migliori per giocaresorride il capitano della Blue Gaëlle Hermet. C’è buon umore, gioia, siamo felici di incontrarci di nuovo”. Il sole è in pieno fermento a Marcoussis dove i giocatori hanno accesso a tutti i principali impianti in assenza del girone maschile. “Quando abbiamo visto il rendering delle ragazze del primo allenamento, noi tutti Siamo stati rassicurati e sappiamo che lavorano molto quindi non siamo preoccupati da quella parte”assicura l’allenatore Annick Ahyraud.

Le francesi arrivano fiduciose dopo un perfetto tour dell’autunno scorso: tre vittorie in altrettante partite di cui due contro le neozelandesi. La parte iniziale Caroline Drouin è la portavoce: “Vogliamo costruire un crescendo su questo torneo perché vogliamo finire come dovrebbe. Forse questo può promettere una nuova finale contro gli inglesi, in ogni caso è quello che ci auguriamo. Non vediamo l’ora di batterli e raggiungere il grande slam. “