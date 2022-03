La Pasticceria Cova, pasticceria e tea time all’italiana

Di My B. Foto di My B. Inserito il 23 marzo 2022 15:13

La Pasticceria Cova è il nuovo caffè-sala da tè che ha preso posizione ad angolo proprio di fronte alla Samaritaine. Questa mitica istituzione milanese con la sua decorazione raffinata e la pasticceria gourmet e creativa, ora ci apre le braccia a Parigi. Ci andiamo tutto il giorno, dalla colazione all’ora del tè, compreso l’aperitivo.

Covaè il famoso Caffè letterario che aprì i battenti a Milano nel 1817, a due passi dalla Scala. Abbiamo visto la parata Verdi, Puccini, Hemingway o anche Maria Callas. La casa si è poi trasferita in Via Montenapoleone, il quadrilatero della moda, per deliziare gli amanti della buona pasticceria italiana.

Se il biglietto per l’Italia è un po’ troppo caro per te, sappi che ora puoi regalarti un regalo nel 1° arrondissement di Parigi. proprio di fronte al samaritano, scopriamo questo grande caffè-sala da tè con una bella e spaziosa terrazza. Cova è il luogo ideale per atterrare a qualsiasi ora del giorno.

Al mattino, gusta una colazione fatta in casa a 10€ composta da un caffè, tè o cappuccino con un cornetto e un piccolo pasticceria sorpresa. Nel menu ovviamente caffè italiani, succhi detox e salutari, uova e pancake.

Il pranzo è panini! panini e altri framezzini aperto a pranzo, il tutto accompagnato da una buona pasticceria, un dolce in una ciotola, o anche un Gelato italiano e tu sei in cima.

Dalle 16, posto al famoso l’ora del tè Stile italiano. Per 38€, scopriamo un assortimento di panini e tramezzini fatti in casa, una viennoiserie a scelta e una serie di creazioni del pasticcere. il tutto è accompagnato da una selezione di tè della casa. Puoi anche optare per la versione champagne a 58€ che aggiunge anche una degustazione di praline Cova.