Relazioni USA-Italia importanti per ‘garantire la sicurezza transatlantica’ – EURACTIV.com

“Il forte legame tra Stati Uniti e Italia è importante per garantire la sicurezza transatlantica, per organizzare il sostegno al progresso in Libia e per affrontare le minacce comuni nel Mediterraneo e nel mondo”, ha affermato domenica (27 giugno) a Roma il segretario Usa di Stato Antony Blinken, che si trova nella capitale per una visita di tre giorni durante la quale parteciperà al G20 dei ministri degli Esteri in programma martedì a Matera.

Il Segretario di Stato americano ha incontrato il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio e il ministro degli Esteri israeliano Yair Lapid – che è anche vicepresidente del Consiglio.

” Abbiamo iniziato a delineare i punti centrali che affronteremo durante la riunione ministeriale anti-Daesh [lundi] “Ha detto il signor Di Maio durante un incontro con il signor Blinken.

L’incontro, organizzato per la prima volta in Italia e co-presieduto da Italia e Stati Uniti, sarà “ incentrato sulla lotta al terrorismo, indispensabile per porre fine agli attentati terroristici e all’immigrazione clandestina”, ha aggiunto il Sig. Di Maio.

Riferendosi all’ex primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, il signor Blinken ha detto durante un incontro con il signor Lapid che “ errori “ era stato impegnato nelle relazioni israelo-americane negli ultimi anni. ” Lo status bipartisan di Israele è stato compromesso. Lo risolveremo insieme”, Ha aggiunto.

Il signor Lapid, da parte sua, ha espresso “ forti riserve” al suo omologo americano sulla ripresa dei negoziati per il reinserimento degli Stati Uniti nell’accordo internazionale sul nucleare iraniano. Il ministro degli Esteri israeliano ha poi ricordato di aver parlato di recente con i Democratici e i Repubblicani americani e che aveva con loro” ha ricordato che Israele condivide i più grandi valori fondamentali degli Stati Uniti: libertà, democrazia e pace”.