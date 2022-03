Alanui x Poldo Dog Couture: questo marchio italiano che amiamo svela una collezione ultra fashion per cani

Se uomini, donne e bambini hanno tutti un posto speciale nella moda, sembra che quest’ultima stia per allargare il suo campo creativo agli animali. La prova ? Alanui ha appena svelato il risultato della sua collaborazione con il brand italiano di abbigliamento per cani, Poldo Dog Couture. Ingrandisci.

Una collaborazione che ha senso

Creato nel 2016 da Carlotta Oddi e suo fratello Nicolò, Alanui è un marchio italiano. Caratterizzato da uno stile bohémien e da un approccio eco-responsabile, il brand gode oggi di una notevole notorietà, sia nel panorama fashion che sui social network. E se è già rivolto a grandi e piccini, Alanui offre ora, per la durata di una capsula, parti per cani.

Da vera appassionata di animali, Carlotta Oddi spiega che da tempo realizza vestiti per il suo cane. Così, è del tutto naturale che sia nata l’idea di una collaborazione con Poldo Dog Couture: “Ho sempre creato mini cardigan Alanui per il mio cane, quindi in questa stagione ho deciso che era giunto il momento di dedicare una piccola collezione a lui e a tutti i suoi amici a quattro zampe. Poldo Dog Couture è stato semplicemente il partner perfetto per questa avventura.”

Per gentile concessione di Alanui

Cosa aspettarsi dalla collezione Alanui x Poldo Dog Couture?

Entrambi impegnati per l’ambiente, i marchi rendono un punto d’onore produrre i loro pezzi in Italia. Questi valori, infatti, sono chiaramente perpetuati dalla collaborazione. Con non meno di 6 pezzi, la capsule offre tre gilet per cani – il gilet è la firma di Alanui – e tre impermeabili, ognuno di questi articoli riprende i codici dei due marchi. Lusso e bohémien sono quindi d’obbligo per vestire i nostri amici a quattro zampe.