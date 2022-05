Hockey: Lettonia, Italia e Francia a Trois-Rivières

La squadra che rappresenta la Lettonia è arrivata in Canada giovedì. Prima di andare in Quebec, ha affrontato, venerdì mattina, la squadra d’élite dei Broncos M13 del liceo La Découverte di Saint-Léonard-d’Aston.

Ha poi giocato una partita contro il Collège Clarétain de Victoriaville.

È sicuramente un’esperienza molto gratificante per i nostri ragazzi di 12-13 anni. Sono eccitati, nervosi… Gli viene detto di divertirsi e godersi il momento afferma André Ali, capo allenatore dei Broncos of Discovery, élite M13.

La squadra lettone al Videotron Coliseum di Trois-Rivières Foto: Radio-Canada / Jonathan Roberge

Sabato faranno lo stesso gli italiani prima di cedere il passo domenica ai rappresentanti della Francia.

La squadra dei Broncos di La Découverte non è riuscita a qualificarsi per il World Tournament in Quebec, che quest’anno accoglie 144 squadre. Queste amichevoli hanno messo un balsamo sulla sua delusione. Sulla porta dello spogliatoio e dietro la panchina sono ben visibili la bandiera canadese e il nome della nazione.