Il leggendario XI italiano di Vito Mannone

Prima di andare in vacanza, il portiere dell’AS Monaco si è prestato al gioco piccolo degli undici della leggenda d’Italia. E il giocatore allenato all’Atalanta Bergamo ha architettato una squadra che manda sogni.

Ha vestito otto volte la maglia dell’Italia, con gli Espoirs. Giocatore del Monaco da settembre 2020, Vito Mannone, allenato all’Atalanta Bergamo ma che ha poi giocato in Inghilterra, Stati Uniti, Danimarca e quindi Francia, ha un occhio attento al calcio. È quindi con grande applicazione e serietà che si è prestato al gioco degli “undici leggendari” d’Italia, per inventare una squadra che definisce, inevitabilmente, “quattro stelle”. Dai un’occhiata qui sotto.

Portiere: Gianluigi Buffon

“E’ una specialità italiana, quindi andrò con Gianluigi Buffon, che è il mio idolo. »

Difensori: Gianluca Zambrotta, Franco Baresi, Alessandro Nesta, Paolo Maldini

“Quando abbiamo vinto il Mondiale 2006, Zambrotta era un grande terzino destro. Siamo molto fortunati con i difensori centrali con Baresi, che per me è sempre uno dei migliori nella sua posizione, e Nesta, perché lo preferisco a Cannavaro. E ho rimesso Maldini a sinistra. È stato un grande capitano del Milan e della Nazionale. Questa difesa non è poi così male… (sorride)”

Centrocampisti: Andrea Pirlo, Francesco Totti, Gennaro Gattuso

“Il primo è Andrea Pirlo, che aveva una grande tecnica ed era uno dei migliori al mondo. Poi Totti in trequartista, ottimo numero dieci, leggenda della Roma. E per finire prenderò qualcuno che combatterà in mezzo: Gattuso. Tanto cuore e passione. »

Attaccanti: Filippo Inzaghi, Roberto Baggio, Christian Vieri

“Ne abbiamo così tanti! Filippo Inzaghi, che non era il più tecnico ma poteva segnare da qualsiasi parte. C’è anche Roberto Baggio, uno dei miei giocatori preferiti, e Christian Vieri, anche lui un ottimo marcatore, che ha avuto successo in tanti club diversi. E ha giocato anche per l’AS Monaco, quindi è una buona cosa! »

Allenatore: Carlo Ancelotti

Scelgo Carlo Ancelotti, un grande allenatore e, da quello che ho sentito, anche un grandissimo uomo. »