Pianeta blu, idee verdi | Limiti alla climatizzazione e al riscaldamento degli edifici

L’Italia è in pieno “termostato di funzionamento” con l’obiettivo di ridurre i consumi energetici dei suoi edifici. Dovremmo prendere ispirazione da questa iniziativa in Quebec?

Philippe Robitaille-Grou

La stampa

Il governo italiano ha vietato l’aria condizionata sotto i 27℃ – e il riscaldamento sopra i 19℃ – nei suoi edifici pubblici. Sta valutando l’introduzione di misure simili per gli edifici privati ​​e le abitazioni.

Questo annuncio è stato fatto in un contesto di razionamento energetico dovuto all’invasione dell’Ucraina. L’Italia vuole liberarsi della sua dipendenza energetica dalla Russia, da cui importa quasi il 40% del suo gas naturale. “Vogliamo la pace o vogliamo accendere l’aria condizionata? “, ha lanciato il Presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi.

FOTO MARCO ALPOZZI, ARCHIVIO STAMPA ASSOCIATO La Piazza del Campo nella città di Siena, Italia

Secondo il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta, le restrizioni italiane faranno risparmiare da 2 a 4 miliardi di metri cubi di gas nel 2022, circa il consumo annuo di 2,7 milioni di case.

Le misure non si applicheranno agli ospedali e alle case di riposo. Sarà tollerata anche una deviazione di 2℃ dai limiti.

Il caso del Quebec

“Non mi sorprende vedere che questo tipo di regolamentazione si inserisce in un contesto di scarsità di fonti di approvvigionamento causata dal conflitto tra Ucraina e Russia”, afferma Andrée De Serres, professore al Dipartimento di Strategia, Responsabilità Sociale e studi ambientali presso il Università del Quebec a Montreal (UQAM). “Penso che possiamo aspettarci un effetto a catena con altri governi. »

E il Quebec? “Sono d’accordo sul fatto che tendiamo a climatizzare eccessivamente i nostri edifici”, afferma Danielle Monfet, professoressa e ricercatrice nel laboratorio di scienze termiche e edilizie dell’École de technologie supérieure (ETS). “È certo che un provvedimento del genere farebbe la differenza. »

Quasi un terzo del consumo totale di energia nella provincia è attribuibile al settore edile, secondo l’ultimo rapporto Stato dell’energia in Quebec. All’interno dei settori commerciale e istituzionale, il 47% di questi consumi proviene dal riscaldamento dei locali degli edifici e il 5% dalla climatizzazione.

Le realtà del Quebec e quella italiana sono però ben distinte, sfumatura Pierre-Olivier Pineau, titolare della Cattedra di gestione del settore energetico di HEC Montreal.

FOTO MARCO CAMPANOZZI, LA STAMPA Pierre-Olivier Pineau, titolare della Cattedra di Energy Sector Management presso HEC Montréal

Nel caso dell’Italia, la fornitura di gas significa che c’è un argomento geopolitico molto comprensibile per gli italiani. In Quebec sarebbe molto più difficile far capire questo argomento, perché abbiamo energia idroelettrica e non importiamo dalla Russia. Pierre-Olivier Pineau, titolare della Cattedra di Energy Sector Management presso HEC Montréal

Un approccio simile a quello italiano non è quindi previsto per il momento in provincia, spiega Maxence Huard-Lefebvre, portavoce di Hydro-Québec. “Preferiremmo raggiungere i nostri obiettivi di efficienza energetica attraverso programmi, come quello per pompe di calore efficienti. »

FOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVIO LA PRESSE Il distretto di Hochelaga-Maisonneuve e il centro di Montreal

Per edifici più efficienti

Secondo Andrée De Serres e Pierre-Olivier Pineau, la prima azione da intraprendere in Quebec sarebbe quella di rendere obbligatoria la divulgazione delle fonti e delle quantità di energia utilizzate dagli edifici. I proprietari degli edifici meno efficienti sarebbero quindi tenuti a migliorare le loro pratiche e infrastrutture.

Diverse grandi città hanno istituito tali regolamenti per i loro grandi edifici, la dimensione essendo calcolata in termini di superficie o numero di abitazioni. Dallo scorso settembre è il caso di Montreal, pioniere in Quebec in questo settore.

“Questo tipo di misura è essenziale, sottolinea Andrée De Serres. E quando non raggiungiamo gli obiettivi con normative che promuovono la divulgazione, allora possiamo passare a un’altra fase con normative e leggi più restrittive, come in Italia. »

Non mancano i modi per migliorare l’efficienza degli edifici, sostiene Danielle Monfet. “Possiamo guardare l’involucro, il tipo di finestre, il tipo di pareti, il tipo di tetto o anche i sistemi lì installati. »

Pierre-Olivier Pineau fa l’esempio degli edifici passivi, in cui l’energia fornita dalla radiazione solare, dai residenti e dalle apparecchiature elettroniche soddisfa parzialmente o totalmente il fabbisogno di riscaldamento. “Raggiungere temperature confortevoli senza aria condizionata o riscaldamento, questo è l’ideale”, ritiene il ricercatore.