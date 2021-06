Guardia del corpo di celebrità: “Non ho mai mangiato un legno così, è rotto”

Nikos Aravantinos ha cercato di calmare un folto gruppo di persone, ma alla fine è stato brutalmente aggredito e ha riportato ferite multiple alla testa e al viso.

Nikos Aravantinos, l’eccentrica celebrità americana e guardia del corpo milionaria, Dan Bilzerian, è stato brutalmente attaccato da un grande gruppo a Mykonos pochi giorni fa.

È stato quindi trasferito in una clinica privata per un intervento chirurgico alla mascella inferiore, dove ha riportato lesioni multiple alla testa e al viso.

Come racconta su protothema.gr, si è salvato dal pestaggio perché è intervenuto il suo collega, che è caduto su di lui per salvarlo dai violenti colpi.

I mori francesi si stavano divertendo nei pressi dell’albergo di cui era azionista la guardia del corpo greca.

Gli ospiti dell’hotel si sono lamentati del rumore dei marocchini francesi, alcuni dei quali lavorano in un ristorante italiano a Mykonos.

Il direttore dell’albergo ha allertato la guardia del corpo, che ha cercato di calmare i francesi marocchini dal loro eccessivo consumo di alcol, ma non erano dell’umore giusto per fermare i disordini.

Si stavano vendicando di lui così ferocemente, che hanno persino minacciato di ferirlo nel caso non si fosse tirato indietro, lasciando che continuassero a divertirsi. Dopo uno scontro verbale, Nikos Aravantinos ha afferrato uno di loro e pochi secondi dopo è stato attaccato da un gruppo di pietre.

“Mi hanno rotto, sto davvero parlando con te, non ho mai mangiato un legno così”, dice a protothema.gr.

“Sono stato colpito alla nuca e sono fortunato che non mi abbiano colpito un punto più in alto”, ha aggiunto, riferendosi al punto in cui è stato colpito da una pietra.

