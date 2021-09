Grootste growth ter wereld ingepakt tegen naderende bosbrand

Hoewel het niet de hoogste bomen ter wereld zijn – Californische mahoniebomen kunnen 90 meter lang worden – zijn de gigantische sequoia’s het grootste in quantity. Kleinere branden zijn vanwege de dikke schors van de bomen in excess of het algemeen niet schadelijk voor de sequoia’s. De grotere en hetere branden zijn gevaarlijk omdat ze hoger in de increase en tot de bladeren komen.

Blikseminslagen

De branden die het natuurpark teisteren zijn op 10 september ontstaan als gevolg van blikseminslagen. In de afgelopen maanden zijn al duizenden hectares in het westen van de VS in vlammen opgegaan.