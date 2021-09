Jambon proeft van Deense vrijheid tijdens bezoek aan Kopenhagen: “Het voelt perfect” | Binnenland

Denemarken heeft zijn coronamaatregelen zo goed als helemaal afgevoerd. Een vaccinatie- of testbewijs is nergens nodig en mondmaskers zijn alleen op de luchthaven nog verplicht. Op het openbaar vervoer, in winkels, musea en horecazaken zijn nagenoeg geen mondmaskers meer te zien.

Jambon is in de Deense hoofdstad voor een diplomatiek offensief van Vlaanderen in Noord-Europa. Hij opende tijdens een receptie officieel de kantoren van een nieuwe Vlaamse Diplomatieke Vertegenwoordiging. De Vlaamse regering wil satisfied haar ‘Noordstrategie’ aansluiting vinden bij de welvarende noordelijke landen. De vertegenwoordiger zal contacten leggen in Denemarken, Noorwegen, Zweden en Finland.