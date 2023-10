Gmail e altre app Google stanno ottenendo barre di ricerca più grandi

Se qualcosa in Gmail per Android sembra leggermente diverso, hai ragione. La barra di ricerca di Gmail, insieme a Google Chat, è ora più grande per soddisfare le ultime linee guida di progettazione dell’Articolo 3.

Nello specifico, la barra è ora più lunga e ha un’altezza di 56 dp come previsto dalle linee guida M3 per Componente di ricerca. Il precedente era 48 dp.

Fondamentalmente c’è più riempimento sopra e sotto il testo centrale, mentre Google sembra aver cambiato il colore. Nel nostro caso, c’è più grigio e meno/nessun colore dinamico.

Il campo appare solo leggermente più in alto sullo schermo, mentre gli altri contenuti vengono spinti solo leggermente verso il basso. Ciò non fa davvero una differenza funzionale oltre alla creazione di un target tattile leggermente più grande, ma aiuta ad allinearsi alle preferenze dei materiali per i componenti più spaziosi.

Vecchio contro nuovo

Abbiamo notato per la prima volta questo cambiamento in Gmail (versione 2023.10.15.x, che ha ancora una barra inferiore non conforme alle specifiche) e Google Chat (2023.10.15.x) questa settimana. Entrambe sono, ovviamente, app Google Workspace e ciò è di buon auspicio per Drive, Keep, Documenti, Meet e altre app che aggiornano anche i loro campi di ricerca in modo tempestivo. Dovresti seguire anche altre app Google.

In precedenza, molte app proprietarie avevano campi di ricerca a larghezza intera come prima cosa sullo schermo, ma Google Messaggi si è appena allontanato da questo ridisegnando la schermata iniziale e restringendo l’ambito del Play Store.

Nel frattempo, l’app Google (Cerca) ha un campo più grande sopra il feed Discover che sembra ancora completamente fuori posto.

Dylan Russell Contribuisci a questo articolo.