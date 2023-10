Come scaricare film su Netflix, Disney+ e Amazon Prime

Come guardare film offline Guarda i tuoi programmi TV e film preferiti mentre voli con questi suggerimenti. Problema risolto, USA TODAY

Non so voi, ma la mia lista di “da tenere d’occhio” non finisce mai.

Oltre ai classici confortanti che vengono guardati più e più volte, ci sono così tanti contenuti nuovi e interessanti su così tante piattaforme che può essere difficile tenere il passo.

A volte, il momento migliore per guardare il film potrebbe essere mentre si è in macchina, sui mezzi pubblici o in aereo. Il problema è che non sempre c’è un WiFi a cui connettersi o un segnale cellulare forte su cui fare affidamento.

Fortunatamente, i servizi di streaming, tra cui Netflix, Disney+ e Amazon Prime, hanno creato modi per scaricare contenuti da guardare ovunque tu sia.

Guarda questo video per scoprire come scaricare contenuti dalle piattaforme di streaming in modo da poterli guardare in qualsiasi momento.

Scarica film da guardare offline

Scaricare contenuti dai servizi di streaming è davvero semplice.

Per scaricare contenuti:

Trova il contenuto che desideri scaricare. Trova l’opzione di download. Potrebbe essere un pulsante con la scritta “Download” o semplicemente una freccia rivolta verso il basso.

I passaggi esatti o i pulsanti di download possono variare a seconda della piattaforma di streaming che stai utilizzando.

Cerca la sezione Download nell’app per trovare facilmente programmi o film quando sei pronto per guardarli.

Ancora una volta, assicurati di scaricare i contenuti lungo il percorso! Se il download non termina, potresti non essere in grado di goderti il ​​contenuto. Questa è stata una lezione che ho imparato nel modo più duro a poche migliaia di piedi in aria.

Non tutti i contenuti su queste piattaforme di streaming sono disponibili per il download e alcune piattaforme come Hulu, Potrebbe esserti chiesto di pagare per un livello di abbonamento specifico per scaricare contenuti.

Una volta scaricati, i contenuti rimarranno all’interno dell’app per un periodo di tempo limitato. Se non guardi il contenuto prima della scadenza, va bene! È facile riscaricarlo.

Se stai cercando di consumare contenuti che non richiedano la visione, puoi anche scaricare musica, audiolibri e podcast!

