Giro d’Italia: Bernal si indebolisce contro Yates

Sorpresa Giro? Egan Bernal ha dato i suoi primi segni di debolezza mercoledì nell’ascesa della Sega de Ala, ma il colombiano ha salvato di più nella tappa 17, che è stata brillantemente vinta dall’irlandese Dan Martin.

Alla fine Bernal, settimo sul palco, ha ammesso di aver avuto una “giornata difficile e complicata”, la prima dalla partenza da Torino se restiamo ai numeri. Finora, il capitano della squadra Ineos non ha mai esitato in un testa a testa con i suoi avversari.

Sulle ripide e soleggiate pendici della Sega di Ala, formazione che ben si addice a Simon Yates, il colombiano è apparso nel libro. Senza arrendersi del tutto perché ha ceduto solo mezzo secondo sulla linea al britannico, che gli ha mostrato il merito dei pronostici prima del via.

“Quando ho visto che era stato rilasciato, sono uscito con tutto quello che potevo”, ha detto Yates, che aveva iniziato più volte a mettere alla prova il suo avversario. Ha finito per prendere 3.500 metri dalla vetta, su un sentiero ripido, prima di languire in finale e finire terzo nella tappa dietro al portoghese Joao Almeida, il più veloce tra il gruppo dei candidati a salire.

“Forse ho sbagliato a seguirlo sul posto”, ha lamentato Bernal, salvato negli ultimi chilometri dal compagno di squadra e connazionale Daniel Martinez: “Gli devo un enorme grazie, mi ha incoraggiato e mi ha ripetuto che stavo per vincere il Giro».

Se Yates prende due posizioni complessive per essere terzo, a 3’23, la maglia rosa ha quasi mantenuto il vantaggio sul secondo, l’italiano Damiano Caruso, ora a 2’21.

– Il grande numero di Dan Martin –

Il colombiano Egan Bernal (a sinistra) durante la 17a tappa del Giro d’Italia, tra Canazy e Sega d’Ala, 26 maggio 2021 (AFP – Luca Pettini)

Bernal, infine, ha raggiunto un livello quasi paritario con Yates negli ultimi 1.500 metri di Sega di Ala, dopo una ripida salita di 11,2 chilometri nonostante un’altezza media della montagna (1.246 metri). “Avevo in mente che Yates non fosse molto vicino alla classifica e dovevo pensare a Caruso”, ha detto il colombiano.

Incapace di spiegare il suo calo di velocità (“Forse il giorno dopo un giorno di riposo, queste sono cose che succedono”, azzardò), Bernal dichiarò di essere “sempre stato consapevole del pericolo di scoprire una brutta giornata”. “Può succedere anche al più forte, nessuno è imbattibile”, ha detto senza dover ricordare che un grande tour si vince anche in un giorno senza, e perdendo il meno possibile.

Il tiro morbido di Bernal ha oscurato le perdite più importanti di quattro contendenti sul podio: il britannico Hugh Carthy, il russo Alexander Vlasov e il francese Romain Bardet sono ora a più di sei minuti da Bernal. L’italiano Giulio Ciccone, che ha preso la caduta, è passato dal sesto al decimo posto in classifica.

Dan Martin, dal canto suo, è tornato alle porte della top 10. Ma l’irlandese, a cui è stato attribuito un gran numero sull’ultima salita e che ha affrontato poco più di un minuto fa dopo essersi confluito in un fiume separato, ha raggiunto l’obiettivo che si era prefissato: vincere una tappa del Giro, come questo corridore di grande valore (ex vincitore) a Liegi-Bastogne-Liegi e al Giro di Lombardia) è già stato fatto al Tour de France e alla Vuelta.

Giovedì la corsa torna in pianura segnando la diciottesima tappa, l’ultima favorevole per i podisti. Il tracciato di 231 chilometri tra Rovereto e Stradella ha alla fine tre piccole salite, lievi dossi.