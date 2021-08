Giochi Olimpici 2020: ecco cinque sport emergenti a Tokyo

Notizia vedi le mie notizie

Il surf compare per la prima volta alle Olimpiadi di Tokyo. (© Fabio Principe / Adobe Stock)

Una boccata d’aria fresca sta soffiando a Tokyo! Anche queste Olimpiadi del 2020 (sì, sì, avrebbero dovuto svolgersi l’anno scorso) soffrono di Covid-19. Rinvio, test, bolla sanitaria A porte chiuse, la fiamma olimpica potrebbe apparire molto pallida quest’estate. Tuttavia, questi “Giochi Olimpici” offrono l’opportunità di scoprire nuovi eventi.

Ad ogni torneo, il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) consente alla città ospitante di presentare eventi che si aggiungono alle sue tradizionali competizioni sportive. Così, dal 23 luglio all’8 agosto 2021, sono apparsi (o tornati) cinque sport. Actu.fr ti offre:

navigare

Nato in Polinesia più di 17 secoli fa, e diffuso negli anni ’50, questo sport estremo apparirà per la prima volta nella storia dei Giochi Olimpici. È senza dubbio il più atteso dai principianti.

Nel programma è incluso un solo sistema di navigazione: tavola corta. È una piccola tavola con una punta appuntita che ti permette di manovrare velocemente sulle onde.

Le 20 donne, e poi i 20 uomini, che parteciperanno agli eventi, entro un certo tempo, dovranno misurarsi in una strategia per cavalcare l’onda giusta e guadagnarsi una medaglia olimpica. Ogni atleta avrà diritto a 25 tentativi per raccogliere il maggior numero di punti.

Gli eventi si svolgeranno in tre round di 30 minuti a Tsurigasaki Beach, davanti a una giuria che giudicherà il grado di difficoltà, impegno, combinazioni, velocità, innovazione e varietà di manovre.

In assenza dell’icona dello sport, l’americana Kelly Slater, i quattro francesi in qualifica cercheranno di riconquistare l’oro. è un Johan Devi e Pauline Addo in Donne, e Jeremy Flores e Michel Borz negli uomini.

skateboard

Lo skateboard è ancora uno sport, ma questa volta sulla terraferma, anche lo skateboard sta facendo il suo debutto olimpico. Questo sistema offrirà due test: giardino e il strada.

Il primo è quello di incamminarsi su una pista a forma di conca con una serie di piattaforme e piani inclinati per guadagnare velocità e quota per eseguire acrobazie in aria. Gli atleti hanno tutta la libertà possibile per eseguire le loro prestazioni entro quattro corre 45 secondi.

il strada Corrisponde di più alla pratica che vediamo per strada (necessariamente). I concorrenti trascorreranno 45 secondi due volte su un tracciato composto da sbarre, scalette, panche o scale, e dovranno interpretare quanti più personaggi possibile davanti a una giuria che giudicherà la loro performance.

Lo skateboard dovrebbe dare il via alla competizione più antica, con due dei nominati, il giapponese Misogo Okamoto e il britannico Sky Brown, rispettivamente di 13 e 11 anni.

I “pattinieri” dovranno eseguire cinque singoli, senza cronometro, davanti alla stessa giuria che assegnerà la medaglia d’oro per il punteggio più alto.

La delegazione francese spera di ottenere una medaglia con il campione europeo Vincent Melo, Aurelien Geroe Charlotte Hem e Shani Pro.

arrampicata

Un’altra novità di questi Giochi Olimpici, la salita può divertire gli spettatori. Un sistema impressionante, avrà un solo programma, raggruppato, diviso in tre eventi: velocità, roccia e difficoltà.

Lo sprint consiste in uno sprint sprint che resiste a due scalatori su binari paralleli con un’altezza di 15 metri. Il primo a colpire la campana sopra il muro elimina il suo avversario.

È la storia di una sportiva di spicco che insegue il suo sogno. Per qualificarsi ai primi Giochi Olimpici di arrampicata. pic.twitter.com/ICnVxxKyWn – FF Alpinismo (FFME_officiel) 22 luglio 2021

Il masso presenta al concorrente tre diversi percorsi fissi su una parete di 4 metri entro un certo lasso di tempo. I percorsi vengono rivelati all’ultimo minuto e il ciclista ha quattro minuti per analizzare e salire a sua volta.

La difficoltà, la più tecnica di tutte, richiede ai giocatori di arrampicarsi il più in alto possibile su un muro di 15 metri in un tempo limitato. Il vincitore è determinato dall’ordine di ciascuno di questi eventi e lo scalatore con il punteggio più basso vincerà la medaglia d’oro.

La Francia sarà rappresentata da Julia Shanordie Anouk Jouberte Mikael Mwaim e Mawem inferiore.

karatè

È una specie di specialità locale che i giapponesi stanno introducendo nel mondo in occasione di questi 32esimi Giochi Olimpici. A differenza del suo “cugino” judo, karatè, un artista marziale del regno di Ryūkyū, è stato invitato per la prima volta alle Olimpiadi e si esibirà in due grandi eventi, Dice e il kumite.

il Dice È una simulazione di combattimento. Consiste nel collegare movimenti offensivi e difensivi contro un avversario immaginario, dimostrazione tecnica annotata dalla giuria. I punti vengono assegnati in base a forza, velocità, velocità, potenza dei colpi, calci ed equilibrio.

il kumiteÈ un vero confronto tra due giocatori di karate. Per ottenere punti, devi colpire un’area bersaglio del corpo dell’avversario. Per vincere, il karateka deve raccogliere otto punti in più del suo avversario o contare più di lui durante i tre minuti che continua questo combattimento.

I combattenti competono l’uno contro l’altro per classi di peso.

Chi apprezza il karate dovrebbe approfittare di questo 2021 antiquato, dopo che il Comitato Olimpico Internazionale aveva già annunciato che lo sport non era stato selezionato per i Giochi Olimpici del 2024 a Parigi.

Il francese Alexandra Ferracci nel kata, Giglio Hortolt e Stefano da Costa Nel Kumite cercherà di recuperare una medaglia.

Baseball basso (o softball)

Il baseball non è del tutto nuovo alle Olimpiadi. L’evento è stato presentato alle Olimpiadi di Barcellona del 1992 ed era scomparso dalle Olimpiadi del 2008 a Pechino.

Il suo ritorno a Tokyo non lo deve al caso, il baseball è uno degli sport più seguiti in Giappone. Il baseball, l’evento maschile e il softball femminile differiscono leggermente nei loro regolamenti.

Il soft baseball torna alle Olimpiadi di Tokyo 2020 https://t.co/DA14VjYxtD – FF Baseball Softball ⚾️ (ffbs_baseball) 22 luglio 2021

Sei squadre parteciperanno a ciascuno dei tornei, che si terranno allo stadio di Yokohama e Fukushima. Purtroppo non c’è nessuna squadra francese in questo evento, dopo che il tricolore non è riuscito a qualificarsi.

I tifosi potranno vedere in campo maschile le squadre di Giappone, Messico, Repubblica Dominicana, Corea del Sud (i campioni olimpici), Stati Uniti e Israele. Gli Stati Uniti, l’Italia, il Messico, il Canada, l’Australia e il Giappone si contenderanno il titolo femminile.

