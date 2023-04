Chorale vuole sostituire Maxime Roos entro la fine della stagione

Vittima di una rottura completa del tendine d’Achille, venerdì sera al 36′ contro il Port-en-Bresse, la stagione di Maxime Ross si è conclusa anzitempo.

I maestri del coro hanno faticato nelle ultime ore per trovare un sostituto. È finita, ha annunciato il Roannais Club tramite il proprio sito Web domenica 9 aprile alle 13:30.

Nazionale estone dal 2019

La squadra del Chorale Roanne Basket accoglierà l’esterno estone Henry Drell (22 anni, 2,05 m) come indipendente fino alla fine della stagione. È uscito da due stagioni in G League con i Windy City Bulls (11.7 punti e 5.9 rimbalzi di media nel 2022/23). Prima di attraversare l’Atlantico, Henry Drill ha indossato le maglie del Bamberg in Germania e del Pizarro in Italia. Nazionale estone dal 2019, ha partecipato al FIBA ​​​​Euro Championship 2022, inclusa una partita da 20 punti contro la Gran Bretagna.

Un’ala capace di evolversi nelle posizioni 3 e 4

L’allenatore di Choralien, Jean-Denis Chollet, sembra soddisfatto della scelta: “È un giocatore con lo stesso carattere multiplo di Maxime Roos, un’ala capace di crescere in numero 3 e numero 4 con statura e finezza”. Era molto giovane e aveva un sapore di prima classe in Germania e in Italia. In G League ha avuto un ruolo importante nella sua squadra.

Il JDC ha anche stabilito che Maxime Roos è stato operato sabato alle 14:00 presso la Renaison Clinic. “L’operazione è andata bene e Maxim è tornato a casa oggi. Ora ci vuole pazienza”, ha aggiunto. Il club conferma che resterà al suo fianco per tutta la convalescenza.

