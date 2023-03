Terremoto Italia 9 punti in meno della Juventus Torino? – Sport.fr

Sentenza in appello a “frode contabile”la Juventus di Torino rischia fino a 9 punti di sospensione.

La Juventus Torino è stata assolta lo scorso aprile e venerdì è stata processata in appello nel caso che la legava ad altri club italiani per presunta frode di trasferimento. I bianconeri sono stati accusati di aver esagerato i prezzi di vendita di alcuni giocatori registrando così profitti ingiustificati nei loro conti.

La punizione potrebbe essere pesante per l’attuale terza in Serie A – dietro Napoli e Milan, visto che il procuratore federale, Giuseppe Chen, ha chiesto una multa di nove punti secondo le informazioni diFrancia Agenzia di stampa. Quest’ultimo ha chiesto anche la sospensione dei precedenti dirigenti del club bianconero, compresi venti mesi e dieci giorni nei confronti dell’ex ds Fabio Parachi – attualmente al Tottenham – e sedici mesi per l’ex presidente Andrea Agnelli, che ha ufficialmente lasciato l’incarico in precedenza. questa settimana. Sanzioni enormi, che sono ancora ipotetiche.

La Corte d’Appello dovrà decidere nei prossimi giorni se riaprire o meno questo fascicolo.