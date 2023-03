Francesco Bagnaia vince il Portogallo per la prima stagione, ai piedi del podio il francese Johann Zarco

Il pilota italiano ha iniziato domenica a difendere al meglio il suo titolo iridato.

La carta completa per l’italiano. Il vincitore della prima volata della storia di sabato, Francesco Bagnaia, ha vinto domenica 26 marzo il Gran Premio del Portogallo. Il pilota della Ducati ha approfittato di un errore dello spagnolo Pullman Marc Marquez (Honda) – che ha affrontato il locale Miguel Oliveira (Aprilia) nella sua caduta – per conquistare la pole in gara davanti a Maverick Viñales (Aprilia) e Marco Pezzicchi (Ducati). Il campione del mondo ha segnato 37 punti su 37 possibili questo fine settimana.

Aspetterà invece il recupero Fabio Quartararo (Yamaha). Vincitore degli ultimi due Gran Premi sul circuito di Portimao, il Campione del Mondo 2021 non ha avuto tanta fortuna al primo appuntamento della stagione MotoGP. Decimo in griglia, Niçois ha perso sei posizioni al via. Incapace di solleticare i migliori, alla fine ha concluso all’ottavo posto. Partito proprio davanti a lui, il connazionale Johann Zarco (Ducati) ha chiuso quarto, ai piedi del podio, dopo una bella rimonta nell’ultimo giro.