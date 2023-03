TORNA AL GIORNO 3 ADESIVI – UEFA U17F Elite Tour – DISTRICT DES LANDES DE FOOTBALL

Francia vs Irlanda

Nell’ultima partita di questo Elite Tour, la selezione francese si è esibita egregiamente sul tappeto erboso del JA MAYE Sports Park di Tarnows. I giocatori di Peggy PROVOST vincono così il loro biglietto per il Campionato Europeo 2023.

Dopo un inizio positivo della partita francese e un gol segnato al nono minuto di gioco, gli irlandesi hanno recuperato il punteggio poco prima dell’intervallo. L’inizio del secondo tempo è condiviso tra due squadre determinate a vincere.

Non è stato fino al 61 ‘di gioco per vedere Liana Josef dare il vantaggio a Beloits. Quest’ultimo si ripete tre minuti dopo e porta il punteggio sul 3-1. Il tricolore volerà via per chiudere questa partita con 5 gol di vantaggio.

Punteggio finale: 6-1

Kosovo vs Italia

Queste due selezioni rimangono su due sconfitte consecutive in questo torneo internazionale. L’obiettivo era concludere con una nota positiva.

Gli azzurrini hanno iniziato perfettamente questa partita, segnando due gol di fila al settimo minuto, e poi al nono minuto di gioco.Rientrati dagli spogliatoi, la Squadra Azzura ha raddoppiato, segnando altri due gol.

Punteggio finale: 0-4