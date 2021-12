Volpi 28 per la Coppa d’Africa, il ritorno di Brahimi

Conosciamo i nomi Giocatori che difenderanno il titolo di campione africano ottenuto nel 2019 in Egitto. Il tecnico dell’Algeria Djamel Belmadi ha informato venerdì Elenco delle 28 Volpi selezionate per CAN 2021. Una scelta in linea con le precedenti scelte del tecnico, con qualche novità, ma sulla scia della Coppa Araba di Calcio, vinta dalla prima squadra di Majid Bougherra. Così si infila insieme a tutti gli ufficiali regolari della retroguardia (Mandi, Benlamri, Atal, Bansabai) Tre i giocatori all’orizzonte durante il torneo in Qatar: Abdelkader Badran in asse, Elias Shetty a sinistra e Hussein Benayada a destra..

Zedadka No, sì Brahimi

Spera molto, lato destro di Claremont Giudice Zidadka Soggiorni con abbonati assenti. Al centro del campo, la porta socchiusa permette Sofiane Bendibeka Per entrare lasciando Ahmed Tuba e Hisham Boudawi la band. Ma la novità più eclatante resta Il ritorno di Yassin Brahimi Dopo un anno importante di assenza in A, anche grazie alla sua convincente prestazione durante la vittoriosa campagna della Coppa Araba. Ricordiamo che l’Algeria giocherà nel Gruppo E, con sede a Douala, con le avversarie Sierra Leone, Guinea Equatoriale e Costa d’Avorio.

volpi 28:

portieri: Ras Mbolhi (Ettifaq, Arabia Saudita), Alexandre Okija (Metz, Francia), Mustafa Zaghba (DAMAC, Arabia Saudita).

Difensori: Issa Mendy (Villarreal, Spagna), Abdelkader Badran (Esperance of Tunisia, Tunisia), Mehdi Tahrat (Gharafa, Qatar), Jamal Benlamri (Qatar, Qatar), Mohamed Amine Touji (Esperance of Tunisia, Tunisia), Youssef Attal (Nizza. , Francia), Hussein Ben Ayada (ENE Sahel, Tunisia), Reda Halima (Berchot, Belgio), Rami Bensbani (Mönchengladbach, Germania), Elias Shetty (Tunisia’s Esperance, Tunisia).

Centrocampisti: Ramez Zerrougui (Twente, Paesi Bassi), Haris Kabila (Brest, Francia), Sofiane Bendibeka (MC Algeri), Adam Zorgan (Charleroi, Belgio), Sofiane Feghouli (Galatasaray, Turchia), Ismail Bennacer (Milano, Italia).

Attaccanti: Riyad Mahrez (Manchester City, Inghilterra), Adam Ounas (Napoli, Italia), Youssef Balali (senza squadra), Said Benrahma (West Ham, Inghilterra), Farid Boulaya (Metz, Francia), Yassine Ibrahimi (Al Rayyan, Qatar), Islam Slimani (Lione, Francia), Baghdad Bounedjah (Al Sadd, Qatar), Mohamed El Amine Amora (Lugano, Svizzera).