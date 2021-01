Italia – al decimo turno – a che ora e su quale canale tv seguire Juventus – Torino e le partite del decimo turno di Serie A?

Italia – il decimo giorno

Un nuovo entusiasmante programma per il decimo round della Prima Divisione. Mentre la Juventus ospita il Torino in un derby glamour, i campioni del Milan si recheranno alla Sampdoria per chiudere il weekend.

Molto aperto in questa stagione, Siri un Offri ai suoi fan emozionanti fughe del fine settimana. Eccezionale a benevento Juventus Avrai voglia di iniziare bene sabato. Confronto Torino, In retrocessione, gli uomini di Andrea Pirlo giocheranno un derby sotto forte pressione. Nella corsa al titolo e alla Champions League, Inter Milan Sarebbe il benvenuto Bologna durante l’AS Roma E il SassuoloEntrambi sono stati sconfitti la scorsa settimana e si sfideranno allo Stadio Olimpico di Roma. Lago di MilanoGarantito per essere il capo alla fine della giornata, andrà in un parco Sampdoria Per finire oggi.