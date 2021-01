Italia – Round 15 – A che ora e su quale canale guardare Inter – Crotone, Benevento – Milan, Juventus – Udinese e altre partite del Round 15 del campionato italiano?

Italia – giorno 15

Dopo una breve pausa invernale, i campionati italiani riprenderanno i loro diritti questo fine settimana. Se i due club milanesi dominano il campionato italiano, la Juventus non ha detto l’ultima parola.

Milan e Inter sono nei primi due posti, e questo fa sicuramente rivivere i ricordi. Se i rossoneri non perdono in questa stagione, sono solo un punto davanti al loro grande rivale. Mentre i compagni di Theo Hernandez si recheranno a Benevento per mantenere il posto di capitano, i nerazzurri accoglieranno il Crotone. Fuori in classifica ma a fine partita, affronterà la Juventus Udinese nella sua tana prima di trasferirsi tre giorni dopo a San Siro per affrontare il grande shock del torneo di gennaio.