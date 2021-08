Olympiacos: ufficiale: il trasferimento della sua ex stella … – Sportdog.gr – Notizie sportive | Notizia

Un grande sviluppo per la carriera del giocatore greco, che ha lasciato l’Olympiacos per fare un passo all’estero e vedere le sue quote in costante aumento.



Olympiacos: Annuncio ufficiale del trasferimento di Dimitris Nikolaou allo Spezia.

Il difensore centrale greco ha lasciato l’Empoli, con cui ha giocato fino a poco tempo fa nella seconda divisione del campionato italiano, facendo così un salto di qualità nella Serie A italiana.

Il 23enne ex stella dell’Olympiacos ha firmato un contratto di collaborazione con lo Spezia per i prossimi cinque anni.

«Il club afferma di aver raggiunto un accordo con Dimitris Nicolaou e Samuel Braz dell’Empoli. Nicolau, classe 1998, farà parte del club per i prossimi cinque anni. Cresciuto nell’Olympiacos, solo all’età di diciannove anni ha avuto una grande opportunità di entrare in prima squadra e ha giocato le partite di Champions League tra Juventus e Barcellona mentre segnava il suo primo gol al Camp Nou. Nel gennaio 2018 ha firmato con l’Empoli e con una squadra toscana che ha vinto la promozione in Serie A come membro chiave dei Blues, pur essendo un membro della nazionale greca.Spezia ha detto nel suo annuncio.

