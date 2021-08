Euro 2020 – Italia: apocalisse per migliaia di tifosi (foto) Sport

Euro 2020 – Italia: apocalisse per migliaia di tifosi (foto)

La missione degli eroi è tornata a Roma con il pesante trofeo. Al diavolo l’aeroporto.

L’Italia è il nuovo campione d’Europa e tutto il Paese è in uno stato di euforia. La missione dei campioni è tornata questa mattina a Roma, portando la coppa pesante.

Il capitano Giorgio Chiellini e il tecnico federale degli Azzurri Roberto Mancini sono stati i primi a scendere dall’aereo con il trofeo in alto eMigliaia di fan mi hanno accolto, Che erano in aeroporto per deificare la nazionale.

Il Paese festeggia con un entusiasmo unico Il dominio della sua nazionale Nazionale inglese e La conquista dell’euro quest’anno.

«Questi ragazzi sono unici, non posso fare a meno di dire che sono fantastici‘ ha detto ieri sera il suo allenatore Squadra Azzurra e Roberto Mancini Ai microfoni della televisione pubblica italiana Rai. il Leonardo Bonucci che ha permesso il suo obiettivo Un cittadino italiano Per pareggiare, ha aggiunto che”Ha vinto nel complesso, perché questa squadra ha creduto in se stessa e ce l’ha fatta, fin dal primo allenamento, in Sardegna”.

in un Piazza del Popolo di Roma, dopo l’ultimo rigore sbagliato all’inglese, 2.500 giovani scoppiarono in festa. Alcuni, infatti, vestiti con divise da legionari, iniziarono a cantare senza sosta l’inno nazionale ea ripetere la frase di Bonucci: “il inglese Devono mangiare ancora tanti spaghetti». All’inizio sono state rispettate le distanze di sicurezza, ma dopo la fine della gara sono iniziati gli abbracci e molte mascherine sono “scomparse”.

