Gerapetritis: la ristorazione e l’intrattenimento si dividono in due categorie

Il governo sta passando al secondo pilastro per implementare misure ricreative e di ristorazione e, come annunciato dal segretario di Stato George Gerapetitis, le aziende saranno divise in due categorie, miste e miste.

“Quello che proponiamo è di introdurre una copertura a più livelli per gli spazi ricreativi. Avremo aree interne, come cinema, ristoranti e teatri, e grandi aree, come stadi e grandi spazi di intrattenimento, che ora possono funzionare sia come pure aree fortificate per riceveranno e coloro che si sono ammalati negli ultimi sei mesi. Misti riceveranno tutti i cittadini”, ha affermato Girapetritis.

Nelle aree miste saranno ammessi anche coloro che hanno eseguito test rapidi o particellari. Ogni azienda deciderà se il processo sarà puro o misto, come annunciato, e questo avverrà elettronicamente.

«Fondamentalmente, l’imprenditore stesso accetterà solo persone con immunità o l’intera popolazione e ci saranno cartelli speciali agli ingressi dei negozi‘, Egli ha detto.

Il tasso di crescita dell’azienda per coloro che scelgono di avere solo l’immunità sarà dal 75% all’85% pieno e in luoghi misti dal 25% al ​​75% pieno.

Questo dipende dalle dimensioni dell’area e dal grado di pericolo, come spiegato dal Ministro di Stato.

Inoltre, non ci sarà alcun obbligo per i partecipanti di indossare maschere nella maggior parte degli spazi puliti, mentre lo fanno nelle stanze miste.

Delineando le misure, il ministro dello Sviluppo Adonis Gorgadis ha affermato che non appena la piattaforma elettronica sarà pronta, apriranno gli spazi chiusi nei centri di intrattenimento, ristoranti e caffè.

Gli stadi apriranno dal 15 luglio, mentre i teatri e i cinema al coperto apriranno dal 1 luglio con queste caratteristiche speciali.

L’uso della maschera sarà obbligatorio nei teatri e nei cinema e i minori verranno con un autoesame e una dichiarazione responsabile dei loro genitori.

Il terzo pilastro che il governo spenderà sono le vaccinazioni obbligatorie in gruppi speciali, come la salute.

seguilo Campione in Google News