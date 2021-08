I fan di Rebel Wilson adorano le sue nuove foto in bikini su Instagram – Marseille News

Rebel Wilson beneficia dell’estate.

L’attrice e comica è stata molto impegnata nelle ultime settimane a girare il suo film dell’anno su Netflix. Ma ora che ha ufficialmente concluso la sua ultima commedia, la star di Pitch Perfect trova il tempo di prendere il sole con gli amici in alto mare.

Per celebrare l’inizio del weekend, Rebel ha postato un selfie su Instagram in bikini nero, occhiali da sole cat-eye e cappello fedora su una barca. Rebel ha scritto nella didascalia: “Med-day”.

Senza perdere tempo, i fan di Rebel hanno immediatamente inondato i suoi commenti su Instagram con complimenti ed emoji infuocati per l’attrice e le damigelle. Qualcuno ha scritto “🔥🔥🔥🔥”. Aggiunto un altro “😍😍❤️❤️❤️🔥🔥” Un altro fan ha detto: “Sei in fiamme”. “Uccidilo! ❤️🔥❤️🔥❤️”, ha commentato un follower.

Inoltre, Rebel ha pubblicato la stessa foto sulle sue storie di Instagram insieme ad altri scatti esilaranti. Secondo il suo Instagram, Rebel è arrivato in Italia pochi giorni fa ed ha esplorato Roma.

Oltre all’ultimo anno, sta anche lavorando al suo primo film drammatico The Almond and the Hippocampus. Recentemente, Rebel ha rivelato a The Sun che durante le riprese del film nel Regno Unito all’inizio di quest’anno, ha “acquistato un posto a Londra” poiché aveva pianificato “di trascorrere molto tempo lì in futuro”.

Rebel ha anche parlato della sua riunione con un partner dopo la sua separazione dal fidanzato Jacob Bush a febbraio. Ha detto allo sbocco: “Sono una persona che è cresciuta nella mia carriera, quindi sto decisamente cercando l’amore, ma questa deve essere la persona giusta”. “Sto andando, sto andando. Ho davvero cercato di aprire il mio cuore e trovare qualcuno di straordinario. Ho sicuramente trovato delle persone fantastiche, non era giusto. Sono ancora a caccia”.

