Euro 2020: Italia e Austria

Europei 2020: L’Italia, che ha fatto buona impressione nelle partite del girone, si oppone all’Austria, che si è qualificata per la prima volta agli ottavi di finale.il Italiani Sono riusciti a prendere il primo posto nel loro gruppo Avendo vinto tutte e tre le partite, Con Turchia, Svizzera e Galles, e nell’ultima con Mancini, che ha dato il tempo di partecipazione ai giocatori che non hanno partecipato alle prime due partite.

D’altra parte, il L’Austria ha potuto verificare le qualifiche con due vittorie nella prima fase Soprattutto con l’1-0 contro l’Ucraina con gol di Baumgartner. Con questo successo, l’obiettivo prefissato dagli austriaci prima dell’evento è stato raggiunto.

Gli italiani non possono contare Kellini e Firenze che sono rimasti feriti. Allo stesso tempo per gli austriaci colpiti è Lazzaro , mentre il Hinterger e Grealish Ha superato ferite lievi e ha dato il via libera al personale medico per combattere.

La squadra che si qualificherà affronterà la vincente del duo Belgio-Portogallo nei quarti di finale.

