Foot – Euro – Italia – Marco Verratti (PSG) non sarà pronto per l’inizio dell’Euro con l’Italia

Euro – Italia

Toccato a un ginocchio, Marco Verratti non sarà pronto per l’inizio dell’Euro con l’Italia. Roberto Mancini, il suo allenatore, dovrà scegliere se tenerlo in rosa oppure no.

A poco più di due settimane dalla prima partita dell’Italia all’Euro, l’11 giugno, a Roma, contro la Turchia, gli italiani si sono dati appuntamento lunedì in Sardegna per un primo ritiro. Marco Verratti è tra i 32 giocatori presenti (mancano Jorginho ed Emerson, che entreranno a far parte della rosa dopo la finale di Champions League con il Chelsea), e ha avuto le prime visite mediche per osservare le condizioni del ginocchio destro affetto in allenamento il 7 maggio. Il centrocampista soffre di una distensione del legamento laterale interno e, secondo le prime osservazioni, la guarigione non è progredita così tanto finora. Il giocatore dovrà comunque rispettare una quindicina di giorni di riposo ed è altamente improbabile che possa partecipare all’Euro prima della fine del primo turno al massimo. Roberto Mancini, che ha convocato un gruppo più numeroso, dovrà prendere una decisione sulla presenza del parigino a seconda dell’evoluzione del suo infortunio. L’elenco definitivo dei 26 giocatori dovrà essere comunicato il 1 giugno.

