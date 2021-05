Google lancia Showcase per desktop

Il portale giornalistico di Google Showcase è in fase di implementazione per i desktop, fornendo agli utenti notizie curate su una varietà di argomenti.

In Germania, gli utenti potevano già accedere a Google Showcase mentre erano in viaggio. L’azienda di motori di ricerca ha lanciato questo portale l’anno scorso. A tal fine, è stato deciso un investimento di un miliardo di dollari USA in canoni di licenza. Le partnership con testate rinomate come Le Figaro e Le Monde in Francia e Spiegel o FAZ in Germania garantiscono un’ampia gamma di contenuti giornalistici. All’inizio di quest’anno, Google ha persino stretto un accordo pluriennale con News Corp, il magnate dei media Rupert Murdoch, e quindi ha protetto i contenuti di media come The Sun e The Times per Google Showcase. Ora la società ha annunciato che Showcase sarà implementato anche per il desktop.

Google Showcase può essere utilizzato anche tramite desktop: pannelli di articoli giornalistici su Google indipendentemente dal dispositivo

Nel post dettagliato sul blog Alex Cox, product manager di Google News, spiega che Google Showcase è ora disponibile per l’uso desktop. Gli utenti in Gran Bretagna, Australia, Argentina, Brasile, Italia, Repubblica Ceca, India e Germania possono utilizzare news.google.com/showcase accedere. In questi paesi, Google aveva anche implementato in precedenza il portale per dispositivi mobili. Il mix di contenuti di Google Showcase indica che il 90% degli editori che si sono iscritti a News Showcase in più di una dozzina di paesi rappresentano giornali locali, statali o cittadini. Di conseguenza, gli utenti non solo ricevono informazioni nazionali, ma anche informazioni locali pertinenti.

Queste notizie e altre, basate sull’interesse dell’utente o di una categoria selezionata, sono presentate in pannelli di storie visivamente ottimizzati. Non appena fanno clic su Google News, gli utenti non ricevono solo notizie in primo piano selezionate. Un pannello che mostra le storie degli editori che gli utenti stanno seguendo o che potrebbero interessarli viene visualizzato anche in un formato a carosello.

Un pannello a carosello in Google News (fai clic sull’immagine per ingrandirla), screenshot di Google

La nuova pagina del catalogo mostra i pannelli delle ultime notizie

Per l’area vetrina, Google ha ora introdotto anche l’opzione Google Showcase nella barra di navigazione. Fare clic per visualizzare gli ultimi pannelli di notizie dagli editori partecipanti agli utenti.

Rapporti correnti nella scheda Google Showcase di Google nell’area con lo stesso nome (fare clic sull’immagine per ingrandirla), screenshot di Google

Inoltre, Google integra le quasi pagine di destinazione dell’editore direttamente in Showcase. Gli utenti possono utilizzarlo per trovare e ricevere varie notizie da un post direttamente su Google News. Il vantaggio per questi editori: non devi fare alcuno sforzo aggiuntivo per far apparire queste sottopagine su Google News. Un possibile svantaggio: gli utenti che cercano notizie qui invece della pagina di destinazione effettiva possono solo sfogliare i contenuti e non fare clic su di essi. Ciò significa più tempo su Google e meno traffico diretto.

Sottopagina per Der Spiegel su Google News Germany (clicca sull’immagine per ingrandirla), screenshot di Google

Novità in Showcase for Mobile: elenchi puntati associati

Non ancora nella versione desktop, ma nella versione mobile, Google metterà presto a disposizione di utenti ed editori un’altra utile funzionalità. Perché vengono introdotti i chip collegati. Ciò consente agli utenti di accedere facilmente all’aspetto del messaggio che più li interessa. Google lancerà questa nuova funzione nelle prossime settimane.

Punti puntati relativi ad articoli su Showcase, © Google

Google afferma che milioni di utenti utilizzano già il relativamente nuovo formato Showcase su base giornaliera. Finora, il motore di ricerca ha generato oltre dieci milioni di clic su Showcase Content ogni mese. Cliccando sul pulsante segui, gli utenti possono seguire i post le cui notizie sono per loro di costante interesse. Puoi anche selezionare schede come “Ricerche salvate”, “Le mie notizie locali”, “COVID-19”, “Intrattenimento”, “Mondo”, “Germania” e altro ancora.

La società del motore di ricerca sta lavorando a stretto contatto con gli editori per sviluppare ulteriormente Google Showcase. Vuoi vedere come gli utenti interagiscono con i contenuti della vetrina e ottimizzare ulteriormente l’esperienza.