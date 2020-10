E ora Erdogan fa causa a Charlie Hebdo per una vignetta che lo ritrae ‘in mutande’ – Corriere.it

Recep Tayyip Erdogan sbracato su una sedia, in mutande e maglietta, pancia fuori, che solleva il vestito di una donna velata per rivelare la sua parte bassa della schiena e grida: “Oh! Il profeta! “. Questo è il fumetto che ieri Charlie hebdo pubblicato in copertina, proprio mentre infuria la polemica tra Turchia e Francia sulla libertà di espressione. Il presidente turco non l’ha presa bene. “Non ho nemmeno visto quel fumetto”, dice, “perché mi rifiuto di dare importanza a questi post immorali. Non c’è niente da dire su questi mascalzoni. Il “sultano” Erdogan non era proprio impassibile e, come il suo stile, lui ha presentato una denuncia per insulto e diffamazione contro il regista, il caporedattore e il fumettista del fumetto, oltre all’apertura di un procedimento penale ufficiale da parte della procura di Ankara.

La risposta dell’Eliseo non si è fatta attendere. La Francia “non rinuncerà mai ai suoi principi e valori”, nonostante “i tentativi di destabilizzare e intimidire”, ha detto il portavoce del governo Gabriel Attal. Il settimanale francese è da anni nel mirino dell’Islam radicale per la sua satira su Maometto e nel 2015 ha subito un attentato in cui sono morte 12 persone. Dopo il brutale omicidio del professor Samuel Paty il 16 ottobre, Macron aveva promesso una guerra senza quartiere contro i “nemici della Repubblica”. Ieri, durante il Consiglio dei ministri, l’associazione musulmana BarakaCity è stata sciolta ei suoi leader hanno subito dichiarato di voler chiedere asilo in Turchia.