Francia in blocco da venerdì, Macron: “Le misure prese non bastano più, siamo stati sopraffatti”. 70.000 casi registrati in 24 ore

L’aumento delle infezioni Francia è ormai fuori controllo, quindi il Presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, ha annunciato alla nazione che il Paese tornerà in Italia da venerdì confinamento “Almeno fino al 1 dicembre”, anche se il le scuole e le altre attività commerciali rimarranno aperte “Con protocolli sanitari rafforzati”: questa sarà la prima in tutto il continente dall’inizio della seconda ondata di coronavirus. Nelle ultime 24 ore, ci sono quasi 70mila persone che hanno contratto Covid-19, con 767 morti, 2.821 ricoveri e 372 persone sono andate in terapia intensiva, per un totale di oltre 3mila persone in terapia intensiva. Dati mai visti prima in Europa che ha portato il Presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, per ammetterlo “Le misure prese non bastano più”.

La testa diEliseo ha dichiarato che il paese era “sopraffatto e sorpreso dall’improvvisa accelerazione di pandemiaChe ha mostrato una “seconda ondata più dura e più mortale della prima”. Per cercare di arginare questa diffusione esponenziale “Abbiamo bisogno di un freno duro”, Ha aggiunto. Se non viene fatto nulla di drastico, uno scenario con “Almeno 400.000 morti in più” in alcuni mesi.

L’inasprimento finora adottato contro la seconda ondata del coronavirus, come il coprifuoco nelle zone di massima allerta era “utile ma non sufficiente. Ora non basta, non basta – ha detto Macron aprendo il suo discorso alla nazione – Il virus sta circolando in Francia a una velocità che anche le previsioni più pessimistiche non avevano previsto. Siamo travolti dall’improvvisa accelerazione dell’epidemia, come ovunque in Europa ”.

Oltre a scuole e fabbriche, ha spiegato Macron, quelle che resteranno aperte, nonostante il nuovo serrato generale, saranno anche frontiere dallo spazio Schengen, ma non al di fuori dell’Europa, tranne in casi speciali. “Ho deciso che da venerdì dobbiamo tornare al blocco che ha fermato il virus”, ha detto, aggiungendo che “è coinvolto tutto il territorio nazionale. Le scuole resteranno aperte, il lavoro può continuare. Come in primavera, i francesi potranno andare a lavorare, andare a appuntamenti medici, per fornire assistenza, a andare a fare acquisti il prendere una boccata d’aria fresca. Saranno esclusi gli incontri privati, vietate riunioni pubbliche“. Saranno anche ammessi visite a case di riposo e case di cura, mentre il telelavoro sarà “generalizzato il più possibile”, i movimenti tra le regioni saranno autorizzati al rientro solo questo fine settimana.

In particolare il bar, IO Ristoranti ei “Negozi non essenziali”. Il presidente ha spiegato che “i negozi definiti ‘non essenziali’ in primavera, soprattutto bar e ristoranti, resteranno chiusi”, ma “l’economia non deve fermarsi né crollare. L’attività continuerà. con maggiore intensità, il che significa che gli sportelli del servizio pubblico rimarranno aperti, buono come fabbriche e il fattorie. Uffici e opere pubbliche continueranno a funzionare ”.

Il presidente ha poi lanciato un altro appello ai cittadini francesi chiedendo loro di “stare a casa il più possibile, Segui le regole. Abbiamo bisogno del senso di responsabilità di tutti, il successo dipende dal senso civico di tutti, ogni ora conta ”. Macron ha insistito sul fatto che “dobbiamo rimanere uniti e uniti e non arrenderti veleno di divisioni. Sono fiducioso nella nostra capacità di superare questa prova, dobbiamo resistere, lo faremo. Per riprenderci dobbiamo restare uniti e rimarremo uniti ”.