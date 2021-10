Focus – Fun: l’applicazione e i tre segni che entrano nella nostra vita

Questo marchio certifica le aziende in cui tutti i dipendenti che lavorano per loro sono stati vaccinati.

Questo sarà il posto a sedere estivo poiché i clienti abituali non saranno ammessi nelle aree di intrattenimento dal 16/7 al 3/8. I clienti esclusivamente vaccinati potranno ospitare al chiuso.

I festival sono ammessi alle condizioni generali per le misure preventive contro il virus e saranno solo per posti a sedere.

Per le multe, indipendentemente dai metri quadrati, dopo la ripetizione, la patente è revocata per un periodo di 60 giorni. Le multe possono essere inflitte anche con prove.

– I coscritti e il personale militare permanente delle Forze Armate che sono stati vaccinati in passato e sono ancora in servizio o d’ora in poi verranno a farsi vaccinare e prenderanno 5 giorni di ferie.

Le partite sportive si svolgeranno con vaccinazioni pure. Con 25.000 spettatori in campo aperto e 8.000 spettatori chiusi.

Nuove misure e chiusure locali in Italia Ambiente e Scienza DW

READ Nuove misure e chiusure locali in Italia Ambiente e Scienza DW

– Fino al 31 agosto in tutte le discoteche sono ammessi solo i clienti seduti.

Le nuove misure annunciate dal governo in materia di servizi di ristorazione e intrattenimento hanno sollevato alcuni interrogativi nell’opinione pubblica. Chiarimenti su sette domande sono stati forniti nella Newsletter SKAI.

1. Quali sono i nuovi “marchi” nel mondo degli affari – come e dove verranno acquisiti?

I tre marchi sono COVID-free, spazi misti e dipendenti completamente vaccinati. Le aziende saranno fornite da gov.gr

2. Come funzioneranno le aziende con costruzioni semipermanenti (pergole, finestre) o si trovano in uno showroom?

Risposta: Tutto ciò che è abitazione è considerato un luogo chiuso esclusivamente per gli immuni oi malati.

3. Dopo la sospensione del lavoro in una casa di cura di questo tipo, il dipendente potrà tornare? Come faccio; C’è un limite di tempo per commentare?



Risposta: Sì, può tornare al lavoro normalmente se è vaccinato.

4. Un dipendente di un’azienda (come un ristorante), che non vuole essere vaccinato, ha delle conseguenze?

Risposta: No, la legge non impone tale requisito. Ma è chiaro che il dipendente deve informare l’azienda che non è stato vaccinato.

5. In quale forma i clienti dovrebbero mostrare le testimonianze?

Risposta: un modulo stampato o digitale tramite uno smartphone. I dati non vengono salvati.



6. Coloro che non sono stati vaccinati all’aperto potranno utilizzare lo stesso negozio dall’interno (es. il bagno)?

Sì, possono sempre usare una maschera.



7. Come sarà la verifica dell’identità per entrare nel negozio? È richiesto un ID diverso dal certificato?

Sì, i dettagli verranno rilasciati in JMC.