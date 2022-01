Vacanze, turismo, sport e divertimentoESG

Pechino, 6janvier2022 /PRNewswire/– Ghiaccio Lu Harbin e Snow World, un parco divertimenti situato a Heilongjiang, nel nord della Cina, che quest’inverno presenta scene in stile olimpico, è un microcosmo di Harbin, la capitale della provincia, e un importante impulso all’economia del ghiaccio per lo sviluppo verde.

La città, che ha sviluppato una serie di attività legate al ghiaccio e alla neve come turismo, arte, moda, economia, commercio e sport, ha incorporato la cultura del ghiaccio e della neve nella sua economia urbana.

Oltre a posizionarsi al primo posto nelle prime dieci città cinesi per il turismo sul ghiaccio e sulla neve nel 2021, Harbin ha reso il turismo sul ghiaccio e sulla neve un evidente motore dell’economia locale, promuovendo così i settori dell’economia, del commercio, della cultura e dello sport della città.

Ad esempio, file ghiaccio harbin E Snow World, che è stato originariamente fondato nel 1999 come luogo di intrattenimento stagionale per la gente del posto nel freddo inverno, oggi è diventato una popolare attrazione turistica con costumi popolari, turismo, cultura e industrie correlate.

Quest’inverno, il parco a tema delle Olimpiadi invernali ha creato diverse migliaia di posti di lavoro stagionali per i residenti locali. Dopo la semina estiva, la realizzazione di sculture di ghiaccio in inverno ha generato un reddito stagionale significativo per gli agricoltori locali.

Su una superficie di 820.000 metri quadrati ghiaccio harbin E Snow World ha 400.000 metri quadrati di ghiaccio e neve, che utilizza 230.000 metri cubi di ghiaccio e neve in totale e dispone di 65 serie di ghiaccio e neve e più di 100 paesaggi indipendenti.

Ci sono molte opzioni ricreative, come la bici del ghiaccio, lo scivolo di ghiaccio, il castello di ghiaccio e la pista di pattinaggio, ha detto un turista al parco a tema, notando che lo scorrimento dai primi 423 richiede appena 60-70 secondi. Uno scivolo di ghiaccio lungo un metro che i turisti possono aspettare nella sala d’attesa per riscaldarsi.

Come biglietto d’invito per Harbin, quest’anno il parco ha ricreato elementi di architettura classica dei paesi che ospitano le Olimpiadi invernali, tra cui Russia, Francia, Svizzera, Norvegia e Italia, con sculture di ghiaccio per raccontare le storie delle Olimpiadi invernali.

