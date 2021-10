Come un dialetto greco ha formato l’alfabeto latino

Ai nostri tempi, possiamo dire senza dubbio che la lingua più diffusa sul pianeta è l’inglese. La lingua inglese utilizza uno degli alfabeti più antichi e conosciuti: il latino. L’alfabeto latino, nella sua forma attuale, è stato creato nella rappresentazione delle parole nelle lingue della maggior parte dei paesi europei. Tuttavia, pochissime persone sanno davvero da dove provenga l’alfabeto latino. La teoria è che le radici del latino risalgano alla lingua etrusca. Tuttavia, l’etrusco è un dialetto relativamente greco. Vediamo presto come è successo.

Etruschi e contatto con i Greci

All’inizio dell’VIII secolo a.C. Nel secolo scorso i gruppi dell’odierna Evia furono tra i primi a colonizzare il territorio italiano. La penisola italiana fu colonizzata dai greci dell’odierna Calcide prima di entrare a far parte della civiltà romana. Questo gruppo parlava il dialetto ionico attico che era diffuso in Attica, Evia e nelle Cicladi nel mondo allora conosciuto. L’odierna Coma (Kemi) fu la prima e più attiva colonia greca in Italia almeno fino al dominio romano.

Gli Etruschi erano un popolo antico che viveva in Etruria (l’odierna Italia centrale). Svilupparono una cultura sorprendente che, purtroppo, fu gradualmente assimilata dall’espansione dell’Impero Romano. Quando contattarono le colonie greche, gli Etruschi furono profondamente influenzati dalla cultura e dagli elementi degli insediamenti greci. Fino al 100 a.C. A proposito, la lingua etrusca fu mischiata e arricchita da quella ionica creando così un nuovo dialetto. Questo nuovo dialetto fu il predecessore dell’alfabeto latino.

Gli Etruschi adottarono anche elementi dell’alfabeto greco che adattarono alla propria lingua. Ad esempio, hanno scritto la lettera greca “S” in un modo che è più vicino alla “S” di oggi. Oppure la lettera “P” che hanno scritto è simile all’attuale “P” che è rimasta la stessa. Questi piccoli cambiamenti hanno plasmato questo nuovo dialetto nel tempo.

L’Impero Romano e l’alfabeto latino

I Romani, con l’occupazione della penisola italiana, adottarono l’alfabeto etrusco come modo di scrivere la loro lingua latina. Gradualmente divenne la lingua franca di tutta l’Italia, che portò all’estinzione gli altri dialetti creati fino ad allora.

Tuttavia, non sono rimasti lì da soli. I romani mantennero il loro alfabeto ούσκων Formali in modo coerente con le esigenze fonemiche della loro lingua. Influenzati dall’alfabeto greco, cancellarono alcune lettere dell’alfabeto etrusco e ne introdussero di nuove dalla lingua greca. Il greco “digama” o come lo conosciamo oggi come “F” fu adottato dall’alfabeto romano ma fu successivamente abolito dalla lingua greca. Le lettere greche “Y” e “Z” hanno avuto origine anche nell’alfabeto latino appena formato quando i romani sentivano il bisogno di tradurre letteralmente i testi greci. Come tutti sappiamo, naturalmente, l’élite colta dei romani insegnava il greco antico e leggeva la poesia greca.

Non c’è dubbio che il mondo antico fosse pieno di civiltà coloniali, guerre, conquiste e scambi di elementi stranieri, soprattutto nuove scoperte. Ecco perché nessuno può sostenere con certezza che l’alfabeto latino sia esclusivamente un prodotto del greco. Gli scienziati continuano a cercare e recuperare nuove informazioni sulle lingue antiche. Non ci resta che aprire i nostri orizzonti e conoscere le nostre radici.

Fonti utilizzate in questo articolo:

Etruschi, recuperato da Wikipedia.org, ultimo accesso 25/09/2021.

Come gli antichi greci modellarono l’alfabeto latino, recuperato da Greekreporter.com, ultimo accesso 9/25/2021.