Gli eSport saranno i campioni

Gli eSport saranno campioni Milan Games Week 2021. Questo è garantito da Pier Luigi BarnovelloAmministratore Delegato e Fondatore PG SportÈ uno dei principali protagonisti delle attività ludiche durante la manifestazione, che si svolgerà a Fiera Milano Rho dal 12 al 14 novembre. Quest’anno ci saranno due fasi dedicate, e queste sono le parole di Barnovello che confermano che il focus è sui seguenti punti Entrambi parte competitiva E la parte più rilevante Comunità e intrattenimento completo:

“Per continuare a promuovere il movimento eSport nazionale, abbiamo ritenuto che fosse giunto il momento di espanderci e cercare di soddisfare le esigenze di tutti gli appassionati. Abbiamo quindi individuato due anime: uno spirito competitivo che porterà al pubblico il meglio della scena italiana e quella più attinente alla collettività e all’intrattenimento a 360. Concretamente, chiunque verrà a trovarci al MGW troverà un teatro interamente dedicato alle gare e alle finali dei nostri tornei più importanti, che avranno dei campioni. arcobaleno 6Il Gillette Bomber Cup D Fortnite NS IRC Lega missilistica. L’altra scena è per la nostra community e per tutti coloro che seguono con passione il mondo degli eSport League of Legends Storm, FIFA E un fantastico ballo di fine anno che termina con una nota alta. “

In una recente intervista a Corriere dello Sport e via Totò SportBarnovello ha evidenziato com’era l’eSport grande forza di assemblaggio, Soprattutto con gli eventi dal vivo, e la componente live del mondo degli eSport è un buon modo per farlo combattere l’isolamento Mischia: “Esci di casa”.

Riguardo ai giochi che verranno presentati, il Sig. Barnovello ha spiegato come Rocket League È un prodotto che soddisfa molti requisiti di e-sport di successo, con la sua combinazione di calcio e sport motoristici e il modo in cui è progettato. Bufera di neve È un esempio che la crescita dell’export in Italia deve venire anche dal basso, con “un ecosistema dedicato a chi vuole muovere i primi passi nel mondo competitivo”. Quinta edizione di Coppa Gillette Bomber attraverso È un gioco elettronico Molto soddisfacente, sarete i volti di quest’anno Api e zuppa. Dopo aver vinto il titolo di “Best Italian Esports Event” agli Italian Esports Awards per la stagione 2010-2011, la Commissione Europea ha deciso di mettere in atto un nuovo Sistema di Gestione della Qualità. Una serie Insieme a FIFADove Barnovello spera che la prossima versione sia vista come un nuovo passo in avanti, non contento dei suoi allori.

Vi ricordiamo infine che il file Vendita biglietti. occupazione sito ufficiale Dalla Milano Games Week 2021.