Zante: vacanze nel “fiore del Levante” che sboccia tutto l’anno

Non l’hanno nominata a caso.fiore orientaleVenezia. Il Zante Un’orgogliosa aristocrazia si erge sul balcone dello Ionio, guardando l’Italia da una parte e la Grecia dall’altra. La sua ricca storia e l’impressionante bellezza naturale formano un mosaico così vario che non importa quante volte lo visiti, scoprirai sempre qualcosa di nuovo ed eccitante.

Negli ultimi anni, in particolare, Zante è emersa come una delle più Destinazioni turistiche popolari dal paeseCombina perfettamente spiagge bellissime e acque cristalline con dozzine di attività entusiasmanti, sport acquatici ed escursioni, ma anche molte opzioni di divertimento e vita notturna. Cosa ordini dalla tua vacanza?

La ricca morfologia di Zante, in equilibrio tra montagna e mare, si distingue per la diversità dei suoi fiori, alberi ed erbe selvatiche. Sulle sue spiagge e grotte marine naturali trovano il loro nido la famosa tartaruga marina Caretta Caretta e la foca mediterranea Monachus Monachus. Parlando di spiagge, non possiamo fare a meno di sottolineare la reputazione di Zante Acque cristalline, spiagge di sabbia bianca e fondali meravigliosi Dal rendere ogni visita a qualsiasi spiaggia, un piacere. Non è un caso che l’isola sia un paradiso per gli appassionati di immersioni.

Se preferisci un modo meno “estremo” per goderti le sue acque, non ti resta che scegliere una delle tante grotte marine e crociere organizzate dell’isola. Uno dei più famosi e fotografati Naufragio, ο basilico e globale Laganas al suo programma tranquillo Limnona, Il maratona e bellezze grotte bluZante ha alcune delle spiagge più belle di tutta la Grecia.

La vita di città non è invidiabile sulla spiaggia. Lo splendido porto e la città con lo stesso nome hanno mantenuto il loro affascinante carattere veneziano, con i loro edifici neoclassici e i dettagli meticolosi che appaiono ovunque. Ci sono alcune attrazioni che devi assolutamente vedere durante le tue uscite Edificio neoclassico del Mausoleo di Solomos Calvus ed Epiphanes da Zante così come cattolico una chiesa a partire dal San Marco Ma anche l’orologio tradizionale. Gusta un caffè o un dolce nell’omonima piazza e immergiti nell’atmosfera veneziana.

Il centro commerciale della città con i tradizionali archi veneziani si adatta agli infiniti marciapiedi mentre girovagare per i pittoreschi vicoli vi ricompenserà. Infine, vi abbiamo portato a spasso dalla zona più bella della città, Bohali Da dove godrai della vista panoramica del porto, di Argassi e della baia di Laganas. Ancora più in alto, circondato da alberi ad alto fusto e fiori in piedi su di esso Castello Zante, in quanto capitale dell’isola durante l’occupazione veneziana.

Una visita dalla sua chiesa il Santo Dionisio imposto, indipendentemente dalla religione o dal credo. Questa maestosa chiesa fu fondata nel 1926 e ancora oggi, 95 anni dopo, mantiene al meglio la sua esistenza di miniatore.

meraviglioso Zante Ti aspetta una vacanza indimenticabile tutto l’anno, ora è più facile e conveniente che mai raggiungerla Aeroporto ben ristrutturato. L’edificio è stato completamente riprogettato e sono state raddoppiate le postazioni di check-in, nonché i punti di sicurezza e controllo, riducendo i tempi di attesa e aumentando i livelli di sicurezza in aeroporto.

Prenota oggi il tuo prossimo viaggio a Zahrat Al Sharq e goditi al meglio l’isola ionica.