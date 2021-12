Fino al 300% di prestazioni in più con il 60% in meno di consumo

Se Amazon fosse stato annunciato ieri AMD ha utilizzato EPYC ROME per Amazon EC2 M6aOggi conosciamo il lancio delle loro CPU basate sull’architettura ARM Gravitone 3 per rilasciare un’anteprima delle loro istanze EC2 C7g, che promette di fornire un significativo miglioramento delle prestazioni per determinati carichi di lavoro su istanze EC2 C5g basate su CPU Graviton2.

Al momento, in assenza di ulteriori miglioramenti, le prestazioni di calcolo sono in via di miglioramento fino al 25 percento, nelle prestazioni di cifratura in virgola mobile È più veloce al 100%, durante l’apprendimento automatico per bfloat16 .data Le prestazioni possono essere triplicate. va tutto bene Consuma il 60% in meno di energia, quindi sono parole chiave.

Come se non bastasse, la RAM di accompagnamento DDR5 Aumenterà la larghezza di banda del 50 percento Rispetto alla memoria DDR4 nel sistema precedente.