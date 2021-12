xCloud riceve una nuova funzione di ottimizzazione grafica

In precedenza, è stato segnalato X-Box Aveva delle notizie “interessanti” su giochi di nuvole Per questa settimana, finalmente sappiamo cosa intendevano con questo. riguarda aumentare la chiarezza, Una nuova funzione sarà presente nel browser Microsoft EdgeCiò fornisce una maggiore precisione visiva durante la riproduzione di giochi cloud.

Sebbene questa funzionalità sarà disponibile nel 2022, qui condividiamo una serie di passaggi che puoi eseguire per testarla in anticipo:

– Scarica Microsoft Edge Canary

– Assicurati che la versione di questo browser sia 96.0.1033.0 o più avanzata

– vai al www.xbox.com/playAccedi e apri il gioco

– Il menu Altre azioni abilita (…)

– Abilita l’opzione Clarity Boost

allo stesso modo, X-Box La condivisione di una foto ti consente di vedere più in dettaglio che tipo di miglioramenti include Miglioramento della chiarezza:

Di, X-Box Ha detto quanto segue:

“Oggi siamo entusiasti di invitarti a provare Clarity Boost, uno degli ultimi miglioramenti del cloud gaming disponibili su Microsoft Edge Canary. Questa funzionalità utilizza un ridimensionamento del client live che apporta miglioramenti alla qualità visiva dei flussi video. “

Nota dell’editore: Xbox sembra mantenere tutte le sue promesse su xCloud. Sebbene sia un servizio relativamente nuovo, Microsoft ha sicuramente fatto uno sforzo per migliorarlo costantemente e, dopo questo nuovo aggiornamento, sarà sicuramente più divertente. In ogni caso, non pensate che il cloud un giorno supererà il fisico.

attraverso: X-Box