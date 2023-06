[EFPT Vieste 2023] Yentel Caers e Maaike Huvermann vincitori in Italia

Secondo grande evento della stagione del Freestyle Pro Tour 2023, l’EFPT Vieste ha recentemente accolto la crema del windsurf freestyle nel mondo. Nel menu, foilstyle per gli uomini (ovvero windfoil freestyle), e freestyle per le donne. Concentrati sui risultati di questa competizione italiana!

Dal 7 all’11 giugno alcuni dei migliori freestyler del mondo si sono recati in Italia per prendere parte all’EFPT Vieste 2023. Grande novità, la comparsa di un evento di foilstyle maschile, che si preannunciava spettacolare. La semplice eliminazione ha sorriso all’esperto belga Yentel Caer (campione del mondo PWA Freestyle e campione europeo nel 2019), che ha sconfitto il giovane in finale Lennart Neubauer.

Steven Van Broeckhoven dominato i francesi Sam Esteve per il terzo posto.

Sabato 10 giugno si è svolta la doppia eliminazione foilstyle, e il podio non si è mosso: Yentel Caer ancora una volta dominato Lennart Neubauerl’altro belga Steven Van Broeckhoven finendo terzo davanti all’olandese Tim Gerdes E Sam Esteve.

Sul lato femminile, lo è Maaike Huvermann che domenica ha vinto la semplice eliminazione stile libero e allo stesso tempo la competizione, davanti a Lisa Kloster E Oda Johanne Brodholt.

Prossimo evento valido per le Continental Series, l’EFPT Ginevra dal 4 all’8 ottobre!

Credito fotografico: funzionario della fotografia