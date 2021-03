È difficile credere che ci siano voluti 12 anni per disegnare la Via Lattea

Altri 60 satelliti Internet sono stati lanciati da Starling mercoledì mattina a bordo dei razzi Falcon 9 dalla Cape Canaveral Space Force Station in Florida, la 25a missione per lanciare un veicolo spaziale sulla rete SpaceX Broadband.

Falcon 9 Platform 40-4: 28:24 AM EST (0828: 24 GMT) Mercoledì 9 Motore a cherosene Merlin 1D. Il motore missilistico era diretto verso un missile a nord-est di Cape Canaveral con una spinta di 1,7 milioni di libbre.

Dopo aver attraversato un’alta copertura nuvolosa, il missile del primo stadio ha ridotto la spinta e ha lanciato un motore di secondo stadio per accelerare in orbita sessanta satelliti di Starling.

Nel frattempo, un booster lander di 15 piani sulla navicella spaziale SpaceX Drone, ancorato nell’Oceano Atlantico, 400 miglia (630 chilometri) a nord-est della Florida Space Coast. La pista di atterraggio tornerà a Port Canaveral per SpaceX per controllare i rinforzi, ricostruirli e riutilizzarli per un altro volo.

Il booster utilizzato durante il volo di mercoledì – chiamato Navy P1060 di SpaceX – ha riportato nello spazio il suo sesto aereo dal suo lancio lo scorso giugno. Questo è il 78 ° anniversario dell’aggiornamento Falcon di successo dal 2015.

Un carico utile simile a un proiettile che trasporta i satelliti Starling dovrebbe atterrare ad Atlantic City durante i primi minuti di un volo con il paracadute mentre le navi di soccorso pianificano di partecipare al viaggio.

Il motore del secondo stadio è stato messo in orbita nove minuti prima di lasciare la superficie del satellite Starling. Il missile attraversa l’Oceano Atlantico, sorvola l’Europa e il Medio Oriente, quindi riavvia il motore per bruciare temporaneamente nell’Oceano Indiano.

EDT (0913 GMT), che quest’anno ha lanciato il lancio di SpaceX9 Falcon 9 e si è classificato quarto dall’inizio di marzo, ha lanciato 60 satelliti a banda larga a banda piatta alle 17:13.

Questo è il 23 ° lancio del Falcon 9 che mira a schierare i satelliti Starling. Gli altri due voli hanno utilizzato una tassa di Starling come secondo passeggero.

L’imminente Falcon 9 di SpaceX invierà un’altra ondata di satelliti Starling in orbita all’inizio di aprile, con l’accelerazione della missione.

Il volo 15 del missile Falcon è stato lanciato mercoledì 24 marzo 2006, 15 anni dopo che SpaceX aveva lanciato per la prima volta un Falcon 1. Il razzo Falcon 1 si è guastato entro pochi secondi dal decollo a causa di una perdita di carburante e un incendio del motore. Disabilitalo vicino al sito di lancio del missile. Un’isola nell’atollo di KwaZulu Natal nell’Oceano Pacifico.

Il bombardamento prima del missile ha trasportato 87 passeggeri di fila con missili Heavy SpaceX Falcon 9 e Falcon da quando i missili sono stati distrutti sui satelliti di comunicazione israeliani nel settembre 2016. Per non parlare dell’incidente, SpaceX ha combinato 96 serie di fila. Il lancio del Falcon è uno degli ultimi incidenti aerei sulla strada.

Con il lancio di SpaceX mercoledì, ha inviato in orbita 1.385 satelliti Starling con una serie di passeggeri Falcon 9, alcuni di questi satelliti erano prototipi che bruciavano nell’atmosfera. Jonathan McDowell, astronomo dell’Harvard Smithsonian Astronomical Center e prezioso osservatore dell’attività spaziale, ha detto che SpaceX aveva circa 1.260 satelliti Starling in orbita prima del lavoro di domenica.

In definitiva la rete di Starling può contenere più di 10.000 satelliti, ma il primo stadio di Starlinks conterrebbe 1.584 satelliti in orbita attorno a 341 miglia (550 km) sopra la Terra inclinati di 53 ° rispetto all’equatore. I 60 nuovi satelliti lanciati mercoledì dispiegheranno i loro pannelli solari e aumenteranno la loro altitudine prima che i motori a propulsione a ioni di krypton entrino in servizio sulla rete di Starling.

SpaceX ha ricevuto l’approvazione della FCC per quasi 12.000 satelliti Starling a varie altitudini e miglia entro poche centinaia di miglia dal pianeta. La bassa quota del satellite consente comunicazioni ad alta velocità e bassa latenza agli abbonati e aiuta a garantire che i veicoli spaziali ritornino naturalmente nell’atmosfera prima di quando volano via dalla Terra.

Starling offre già servizi di test ad interim ad alte latitudini come il Nord America, il Canada e il Regno Unito. Il lancio di Starling quest’anno consentirà un’espansione dell’area di copertura.

All’inizio di questo mese, SpaceX ha annunciato che il suo servizio di test Starling inizierà a raggiungere i clienti in altre parti del Regno Unito, tra cui Germania, Nuova Zelanda, Galles, Scozia, Irlanda del Nord e Inghilterra settentrionale. SpaceX ha detto che i servizi di test potrebbero essere disponibili nella regione “nelle prossime settimane”.

SpaceX sta ricevendo preordini da potenziali clienti Starling, che possono pagare $ 99 per parcheggiare quando il servizio Starling sarà disponibile nella loro zona. SpaceX ha detto che arriverà alla fine del 2021 per quelli in Sud America e altre basse latitudini.

Una volta confermato, i clienti pagheranno $ 99.499 per un’antenna e un modem Starling e $ 50 per la spedizione e la gestione, ha affermato SpaceX. Gli abbonamenti costano $ 99 al mese.

Sessanta satelliti Starling sono stati utilizzati per Internet dal Falcon 9, portando il numero totale di veicoli spaziali StarX lanciati da SpaceX a 1.385. Il satellite installerà pannelli solari e raggiungerà un'altitudine di 341 miglia (550 km) utilizzando amplificatori di ioni.

Il satellite Starling è stato costruito da SpaceX a Redmond, Washington, e pesa un quarto di tonnellata quando ogni astronave decolla. La superficie completa dei 60 satelliti di Starling pesava circa 34.400 libbre o 15,6 tonnellate metriche.

SpaceX ha una nuova versione satellitare con una maschera per attenuare la luminosità delle persone sulla Terra. Gli ingegneri hanno sostituito il satellite Starling l’anno scorso dopo che gli astronomi avevano espresso la preoccupazione che il veicolo spaziale potesse distruggere alcune delle osservazioni telescopiche.

