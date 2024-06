Le terre contaminate minacciano la sopravvivenza di Sherbrooke

venditore ambulante re A Sherbrooke, West andrà ad una riunione del municipio martedì sera per rivolgersi ai funzionari eletti per aiutarli e cercare così di salvare la sua attività.

Bruno Vachon ha chiesto aiuto ai funzionari eletti di Sherbrooke per poter ottenere dal governo del Quebec un sostegno finanziario per il programma ClimatSol-Plus. Questo programma regionale è gestito dai comuni e quindi dalla città di Sherbrooke. Per questo martedì sera il signor Vachon si è incontrato con gli eletti del comune.

Promemoria fattuale

Nel 2019 è stato comproprietario di un'azienda di decorazioni re Ha appreso attraverso un'azione legale contro di lui che la terra su cui si trovava potrebbe essere contaminata.

Dopo aver proseguito con il suo vicino, il Gruppo Cousteau, Bruno Fashion condurrà una serie di analisi che confermeranno la cattiva notizia.

1, quindi la fase di studio principale2 È stato allora che ci siamo resi conto del problema”testo”:Abbiamo effettuato la prima fase di studio, poi il grande studio della seconda fase ed è stato allora che abbiamo deciso di segnalare il problema”}}”>Abbiamo fatto uno studio di fase 1, e poi un grande studio di fase 2, ed è stato allora che abbiamo capito il problema “, spiega Bruno Vachon.

Pertanto, dopo il crollo furono versati complessivamente 44.000 litri di olio combustibile, anche se il terreno e le strutture erano di proprietà del Canada Post nel 1989.

I lavori di decontaminazione effettuati negli anni '90 hanno confermato che erano stati estratti circa 30.000 litri di idrocarburi, ma nel terreno ne erano rimasti circa 12 o 15.000 litri.

Il conto per i lavori di pulizia ammonta a più di 2 milioni di dollari, una cifra che il commerciante che risiede per strada non può coprire da solo. re l'ovest.

malinteso

Bruno Vachon trova difficile spiegare il fatto che Canada Post sia riuscita a vendere la terra contaminata a un terzo della famiglia Nonostante la sua conoscenza della situazione.

Apri in modalità a schermo intero Co-proprietario di Il Re della Decorazione, Bruno Fashion. Foto: Radio-Canada/Marie Ledoux

Lo aggiunge Non tutte le misure necessarie erano state prese per ripulire il terreno, come evidenziato da una lettera del suo allora consigliere Hydrogéo nel 1993.

L'entità che nel 2007 vendette terreno e fabbricato alla famiglia Vachon, società numerata, è oggi irreperibile. L'azienda non esiste più ed è impossibile risalire al titolare ed ai suoi eredi. Ciò impedisce qualsiasi ricorso legale per far valere i nostri diritti in tribunale. Mi dispiace, signor Vachon.

Pertanto spera che il consiglio comunale ascolti la sua richiesta di aiuto. Il DGP ha risposto che una sintesi dei progetti ammissibili alle sovvenzioni sarà fornita ai funzionari eletti questo autunno.

King decoration Company è una delle aziende di Sherbrooke fondata nel 1972. È specializzata nel campo della decorazione e della pittura.