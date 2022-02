Allarmante! Gli archeologi scoprono una tomba in Egitto e bloccano il video

Gli archeologi hanno scoperto 30 mummie in Egitto. Erano di età diverse, inclusi molti anziani con artrite, bambini e neonati. Sebbene i ricercatori non abbiano ancora datato la tomba, sospettano che una famiglia vi abbia seppellito i morti per secoli, riferisce BTA.

Secondo Patricia Piacentini, professoressa all’Università degli studi di Milano, egittologa e responsabile degli scavi, le sepolture sarebbero avvenute durante il periodo tolemaico e romano, dal I secolo a.C. al II o III secolo d.C.

Il cimitero all’aperto è uno dei 300 luoghi di sepoltura scoperti dagli archeologi intorno al Mausoleo dell’Aga Khan, che si trova in cima a una piccola collina vicino al Nilo.

Ma mentre la maggior parte delle altre tombe sono sotterranee o scavate in colline rocciose, questo cimitero è unico in quanto è ospitato in una struttura fuori terra più grande. Pertanto, questo cimitero fu probabilmente utilizzato per i sacrifici.

“A causa della sua posizione nella valle, questo edificio sembra essere stato utilizzato come luogo sacro dove venivano fatte offerte al dio della fertilità Khnum, che era particolarmente venerato ad Assuan”, ha detto Piacentini. “Chi è meglio che dare la vita eterna a coloro che riposano in questo cimitero?”

Il capo degli scavi ha indicato che dovevano ancora analizzare i reperti per determinarne l’età e trovare altri dettagli.