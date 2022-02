https://br.sputniknews.com/20220202/asteroide-troiano-de-mais-de-1000-metros-de-diametro-e-descoberto-na-orbita-terrestre-21243065.html

Asteroide Troiano de Mais de 1.000 metros de diâmetro é descoberto na órbita terrestre

Asteroide Troiano de Mais de 1.000 metros de diâmetro é descoberto na órbita terrestre

Trata-se dos objetos espaciais que compartilham a órbita com um planeta, localizando-se em pontos estáveis ​​​​de equilíbrio gravitacional, os chamados pontos de… 02.02.2022

Uma equipe internacional de astrônomos descobriu um asteroide que segue a órbita da Terra, sendo apenas o segundo objeto deste tipo já detectionado na órbita de nosso planeta.planeas, embora não tenham sido encontrados outros que compartilhem essa localização orbital.O troiano recém-descoberto se manterá em sua órbita atual por pelo menos quatro mil anos, até que as oscilaçõemment em er au sre ex tempor es s outras zonas do espaço, secondo publicação da revista Nature Communications.A rocha em questão, de 1.180 metros de diâmetro, é do tipo carbonáceo e se encontra os objetos mais antigos do Sistema Solar, por isso é importante na pesís do pesquisa planetário.Os asteroides troianos se movem em torno do sol compartilhando a órbita de um planeta, movendo-se próximo de pontos estáveis ​​​​de equilibrio gravitazionale (conhecidos como pontos de Lagrange), se localizzare à frente o atrás do planeta.Os astronomi della NASA descobriram o primeiro asteroide troiano da Terra ha mais de uma década. Denominazione del 2010 TK7 con 300 metri di distanza e permanentemente nell'orbita terrestre por cerca 15 milioni di anni. Un'osservazione degli oggetti forniti dalla forza degli astronomi e degli strumenti per la busca de outros potenciais troianos desconhecidos.

