8 CARATTERISTICHE IPHONE NON CITATE – Plungė

Ho un nuovo di zecca “I phone” Hai ma non sai come sfruttare al meglio il tuo telefono? In questo articolo, ti forniremo suggerimenti e trucchi su come utilizzare il tuo iPhone in modo efficace. Alcuni di questi suggerimenti sono nuovi e altri sono meno conosciuti.

1. Scopri rapidamente quali pagine sono state sfogliate nello strumento Safari

Se apri molte schede in Safari e navighi in molte pagine, puoi smettere rapidamente di trovare la pagina che desideri un paio di giorni fa. Nel widget Safari, fai clic sull’icona delle schede e fai tutto il giro. Vedrai quindi una barra di ricerca in alto. Inserisci le parole chiave che desideri e lo strumento troverà le schede che corrispondono alla tua parola chiave.

2. Controlla il periodo di garanzia e lo stato dell’assistenza Apple in Impostazioni

I controlli dello stato della garanzia e dell’assistenza Apple vengono generalmente effettuati online visitando il sito Web di Apple. Oggi la società ha rilasciato la funzione di controllo dello stato e puoi farlo direttamente tramite l’app Impostazioni del tuo telefono. Vai su Impostazioni, quindi fai clic su “Generale” e sul pulsante “Informazioni”. Puoi trovare due nuove sezioni qui e controllare facilmente lo stato del tuo telefono.

3. Condividi rapidamente il tuo screenshot

Tutti coloro che usano iPhone sanno come fare uno screenshot. Se sei un nuovo utente, tieni premuti contemporaneamente i pulsanti di accensione e riduzione del volume. Uno dei motivi più comuni per cui hai bisogno di uno screenshot è – È condividerlo con qualcun altro. Dopo aver catturato uno screenshot, fai clic su di esso e tieni premuto per un secondo. Ciò ti consentirà di condividere istantaneamente l’immagine nel modo desiderato.

4. Aumenta il volume degli altoparlanti

Dopo questo semplice passaggio, gli altoparlanti suoneranno più forte del solito. Vai alle impostazioni del telefono, quindi tocca la musica e il pulsante dell’equalizzatore successivo. Seleziona un lavoro a tarda notte. Questa impostazione amplificherà gli altoparlanti del telefono.

5. Invia rapidamente la tua posizione attuale tramite iMessage

È importante che la maggior parte degli utenti condivida la propria posizione su base giornaliera. Digita “Ci sto” nella finestra del messaggio e il telefono ignorerà la tua scelta di condividere la tua posizione. Quando fai clic su questa opzione, il telefono la condividerà immediatamente con la persona che desideri.

6. Riduci la luminosità a meno dello 0%

Questo testo ti consentirà di abbassare la luminosità e rendere lo schermo più scuro di quanto effettivamente consentito da Apple. Sarà fantastico rilassanteQuando si utilizza il telefono in completa oscurità. Tutto quello che devi fare è andare su Impostazioni, quindi toccare Accessibilità. Il pulsante successivo sarà Display & Text size, dove troverai l’opzione Riduci punto bianco. Puoi abbassare la luminosità nella barra di controllo e lo schermo sarà un po’ più debole di prima.

7. Accelera la ricarica della batteria

Potrebbe essere necessario un po’ di tempo prima che la batteria si ricarichi durante la normale ricarica. Prova a passare il telefono in modalità aereo, quindi carica il telefono. Ciò accelererà il processo e ti consentirà di continuare a utilizzare il telefono.

8. Calcolatrice veloce

Ci sono casi in cui è necessario calcolare o calcolare rapidamente i dati. Non devi aprire una calcolatrice con il tuo iPhone. Scorri a destra del desktop del telefono e digita i calcoli che desideri nella casella di ricerca.